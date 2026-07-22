即月期指最後交易價24916跌238點，成交94155張

即月期指最後交易價24916，跌238點，高水23點，成交94155張。即月國指期貨最後交易價8256，跌109點，高水5點，成交108381張。另外，即月科指期貨最後交易價4678，跌143點，高水10點，成交192351張。

《經濟通通訊社22日專訊》