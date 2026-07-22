【夜期時段】即月期指最新報24968點，升52點，高水75點

即月期指在夜期時段開市報24915點，跌1點，高水22點，最新報24968點，升52點，高水75點，合約成交319張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8255點，跌1點，高水4點，最新報8270點，升14點，高水19點，合約成交193張。
《經濟通通訊社22日專訊》
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22/07/2026 17:05
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