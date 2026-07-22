《日入而息》國泰航空發盈喜料中期多賺最多約76%，首季香港豪宅租金升4.2%全球排第五

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|平保(02318)據報暫停投資美國私募市場，擬增加對歐洲私募市場投資敞口
|月之暗面下月啟動香港上市前最後一輪融資，估值不逾500億美元
|傳IPO計劃受阻因遭前員工實名舉報，小紅書指相關信息不屬實
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|中國尋求科技自主，長鑫科技IPO戰略配售過半股數花落「國家隊」
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|萊坊指首季香港豪宅租金按年升4.2%，升幅全球第五
|嘉信理財料今年下半年通脹仍具黏性，聯儲局目前似乎仍會保持耐性；人工智能投資周期仍是今年全球經濟增長主要動力之一
|星展香港調查指今年香港富裕投資者預期市場回報率按年回落至7.9%；香港富裕投資者繼續偏好增加股票及大宗商品投資比重
|海關簡化境外旅客離境退稅，1萬元以下申請按比例抽核；「十五五」時期將擴大先進技術設備等進口；中國實施零關稅國家已達63個，上半年自非洲進出口增20%；到2030年逾九成口岸將配備智能查驗裝備，「無感通關」成常態
|中證監召開座談會指持續加強市場基礎制度建設，增強內在穩定性
|恒指全日跌239點收報24892，騰訊、網易齊挫7%，滙控逆市破頂
|滬綜指收升0.07%，黃金股領漲，存儲芯片調整
|歐元最新報1.1464/67，日圓最新報163.02/05
|據報美國生科公司Axiom擬赴港上市，目標明年IPO
|百菲乳業向港交所提交上市申請，首季除稅前溢利按年升8%
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|蘇新服務(02152)2.3億人幣售蘇州市物業，料虧損230萬人幣
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|永利澳門(01128)獲修訂路氹土地批給，擬擴建永利皇宮發展新酒店及劇院
|滔搏(06110)繼續保持與Nike內地線下零售營運合作；Nike大中華區冀藉限制經銷商網上銷售，引導消費者回流
|寶勝國際(03813)內地Nike產品線上平台銷售將於明年1月起全面終止，對集團盈利影響不顯著
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|山東黃金(01787)中期派息每股10分，擬派息額4.6億人幣
|中廣核礦業(01164)國際銷售公司毛利受負面影響，部分天然鈾交付延至下半年
|盛禾生物(02898)非執董范融奎任期屆滿不重續，與董事會無意見分歧
|中國人壽(02628)積極籌備中期和年度利潤分配，看好權益市場配置價值
|恒富控股(00643)執董兼財務總監李智豪辭任，委陳慧盈接任執董
|中奧到家(01538)合營算力業務持51%股權，發行逾3億元可換股債券
|粵港灣智算(01396)訂7.9億人幣融資租賃供持續採購IT設備，租賃付款9億人幣
|民生銀行(01988)發行綠色金融債券籌獲150億人幣，票息1.5%
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|山東墨龍(00568)澄清配售協議訂立及配售價釐定日期為7月22日
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|聯交所指百利大(00495)下周一起取消上市地位
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|山高新能源(01250)李天章辭任主席，康建接任
|雲知聲(09678)料上半年整體營業收入按年增長最多43%
|澳亞集團(02425)確認所有該等董事均已完成培訓
|MONGOL MINING(00975)次季原煤產量按年升逾29%，焦煤銷量升55%
|中國科教產業(01756)終止受限制股份獎勵計劃
|南旋控股(01982)建議採納新購股權計劃
|宏安地產(01243)第二季合約銷售額按年升73.9%
|瑞博生物(06938)核心產品VORTOSIRAN針對CAD的2A期積極研究結果
|保利置業(00119)附屬發行10億元人民幣第三期中票
|CMON(01792)中止收購遊戲開發公司股權
|業聚醫療(06929)自主研發藥物塗層球囊於日本臨床試驗完成首名患者入組
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|北京上半年數字經濟增加值增7.8%，下半年將建Token工廠
|廣州切實推動房地產紓困和發展，推進房地產開發融資方式改革
|財政部指地方財政自給率低於100%屬常態，實際可實現收支平衡；上半年新增專項債券發行2.07萬億元，發行進度約47%；上半年下達基本養老保險補助資金1.2萬億、育兒補貼資金約1000億
|內地上半年財收增4.7%、支出增1.5%，證券交易印花稅收入大漲近1倍；內地上半年消費品以舊換新帶動1.1萬億元銷售額
|人行760億逆回購利率持平，淨回籠3505億
|珠海市原副市長張宜生被查，曾因隧道施工14死事故遭處
|中國尋求科技自主，長鑫科技IPO戰略配售過半股數花落「國家隊」
|宇樹科技王興興稱具身智能「ChatGPT時刻」或最快兩三年內到來
|PwC中國於上海成立人工智能研究院，聯繫全球與本地生態圈加速實現AI商業價值
|北京國管已投入近百億元自有資金布局股票市場，並將持續增持
|內地票據轉貼利率指導趨嚴，據報買賣報價均不得低於0.5%
|台股收升1.34%，報44825.78點
|王毅稱中方願與東盟堅持和平發展、合作共贏；王毅東盟外長會期間晤魯比奧，討論習近平9月訪美計劃；中菲外長東盟會議期間會晤，拉扎羅稱就仁愛礁衝突提抗議
|吳清晤加拿大養老基金投資公司CEO稱持續提升外資參與資本市場便利度
|商務部指巴西牛肉進口量已達規定數量八成，達100%後將加徵55%關稅
|海關指中美關係新定位為中美和國際經貿發展提供穩定預期
|戰火第146日，美軍轟伊11晚問題未解決，特朗普稱「將狂轟鎬山核設施！」；美國國防部長海格塞斯稱伊朗戰爭已耗費美國375億美元
|美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時10%全球關稅；特朗普計劃從2028年8月起對仿製藥徵收100%關稅；美國眾議院通過臨時撥款法案，希望避免政府在中期選舉前停擺
|法國通過禁止15歲以下未成年人使用社交平台法案
|澤連斯基政府內閧，國防部長及軍隊總司令相繼被解職
|英國6月CPI按年升2.6%，低於預期
|SpaceX的解禁即將來臨，千億美元股票將可上市交
|OpenAI爆AI安全事故，旗下未發布模型入侵Hugging Face
|孫東前往成都出席亞太經合組織數字與人工智能部長級會議
|QS最佳留學城市排名香港續排17位，大學排名升至全球第6位，非本地學生來源未夠多元性
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|據報香港法院駁回娃哈哈繼承人宗馥莉有關18億美元資產上訴
|港機集團與Woodward簽署精英級合作協議，支援全球CFM國際LEAP發動機機隊
|高院法官陳嘉信判詞再涉及大篇幅司法抄襲，嚴肅訓誡需接受培訓，南太電子股份案將由另一法官重審
|畢馬威指香港基金稅制迎重大改革，料吸引新一輪全球資產管理公司落戶
|瑞銀孟磊稱下半年AI主線之外，另薦3個投資主題
|GUM指7月上旬強積金人均蝕3303元，年初至今人均賺1.5萬元
|標普指亞太保險業多重挑戰下，投資策略轉向穩健
|立信德豪指多家A股龍頭及AI企業相繼來港上市，全年集資額達4000億不感意外
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