《日入而息》國泰航空發盈喜料中期多賺最多約76%，首季香港豪宅租金升4.2%全球排第五

AI虛擬伴侶集體下架引發「賽博失戀」，優必選(09880)強調超仿生機器人定位獲國家提倡認可

中國商務部回應阿里(09988)全球速賣通被罰5.5億歐元表示堅決反對歐方打壓正常經營，堅定支持中企維權

國泰航空(00293)料中期多賺最多約76%至65億元；國泰航空6月載客量按年增加12%，上半年增加17%

平保(02318)據報暫停投資美國私募市場，擬增加對歐洲私募市場投資敞口

月之暗面下月啟動香港上市前最後一輪融資，估值不逾500億美元

傳IPO計劃受阻因遭前員工實名舉報，小紅書指相關信息不屬實

路透指歐盟將就京東(09618)收購德國Ceconomy提出正式指控

中國尋求科技自主，長鑫科技IPO戰略配售過半股數花落「國家隊」

宇樹科技王興興稱具身智能「ChatGPT時刻」或最快兩三年內到來

萊坊指首季香港豪宅租金按年升4.2%，升幅全球第五

嘉信理財料今年下半年通脹仍具黏性，聯儲局目前似乎仍會保持耐性；人工智能投資周期仍是今年全球經濟增長主要動力之一

星展香港調查指今年香港富裕投資者預期市場回報率按年回落至7.9%；香港富裕投資者繼續偏好增加股票及大宗商品投資比重

海關簡化境外旅客離境退稅，1萬元以下申請按比例抽核；「十五五」時期將擴大先進技術設備等進口；中國實施零關稅國家已達63個，上半年自非洲進出口增20%；到2030年逾九成口岸將配備智能查驗裝備，「無感通關」成常態