  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

28/07/2026 09:15

期指低開13點報25198，國指期貨升1點報8365

　　期指低開13點報25198，國指期貨高開1點報8365，科指期貨高開16點報4714。
《經濟通通訊社28日專訊》

【你點睇？】港股延長交易時段再度引發討論，包括考慮提早開市時間、取消午休時段，及增設盤後交易時段。你是否支持港股延長交易時間？ ► 立即投票

下一篇新聞︰28/07/2026 09:05  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7438.0跌10.25點

其他
More

28/07/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數189526張減逾二萬二張

28/07/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數219662張減逾三萬二張

28/07/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數109986張，減22633張

27/07/2026 19:35  《再戰明天》美儲局一連兩日議息，美國公布批發庫存

27/07/2026 19:34  《日入而息》長鑫科技首掛飆4.6倍市值破3萬億成A股一哥，香港26歲交易員挪款傳炒海力士ETF蝕1.5億

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美債的警號

27/07/2026 10:50

貨幣攻略

中東戰火 | 歐洲天然氣價格一度跌8%，受美國暫停對伊朗空襲...

27/07/2026 10:05

中東戰火

英日已無將相才，黔驢技窮耍權謀

24/07/2026 14:43

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金