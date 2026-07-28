【夜期時段】即月期指最新報25366點，升24點，高水55點

即月期指在夜期時段開市報25341點，跌1點，高水30點，最新報25366點，升24點，高水55點，合約成交208張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8456點，無升跌，高水20點，最新報8460點，升4點，高水24點，合約成交218張。

《經濟通通訊社28日專訊》