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28/07/2026 17:05

【夜期時段】即月期指最新報25366點，升24點，高水55點

　　即月期指在夜期時段開市報25341點，跌1點，高水30點，最新報25366點，升24點，高水55點，合約成交208張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8456點，無升跌，高水20點，最新報8460點，升4點，高水24點，合約成交218張。
《經濟通通訊社28日專訊》

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