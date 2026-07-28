28/07/2026 19:12
《日入而息》外滙基金上半年投資收入1347億，日本熊本縣7.1級地震旅議會指九州15港團均安全
|金管局：外匯基金上半年投資收入1347億港元，香港股票投資虧損118億港元
|日本熊本縣發生7.1級地震，發布海嘯預警；日本熊本7級強震，古城牆受損，近五萬戶斷電；日本熊本縣7.1級地震，旅議會估計約15個香港旅行團在九州，約200名旅客全部安全
|滙控(00005)首席人力資源官據報將從倫敦遷往香港
|中國機器人製造商跨維智能據報考慮香港IPO，擬集資數億美元
|比亞迪(01211)據報在日本推出小型電動車，補貼後入門版Racco售價低於10萬港元，人形機械人或於8月發布
|百度(09888)蘿蔔快跑夥Lyft及Uber在倫敦展開道路測試，最快明年提供公眾服務
|新地(00016)IGC商場命名為Stage IGC，今年底首階段試業
|證監會譴責六福證券(香港)及罰款210萬，因公司網絡保安監控措施不足以抵禦網絡攻擊
|李家超稱港深政府全速推進裝置設施測試演練，冀早日讓市民使用；首辦立會對談交流會，67議員參與，倡「愛國者治港」創造新價值；對談交流會增進了解加強共識，不會取代現有行政立法已推行的交流方法；李家超稱截至昨日90.8%業主已簽署接受收購書建議，53%完成買賣協議
|中國商務部發表立場文件指出口多順差大不等於產能過剩，要全面客觀看待問題；商務部回應美「強迫勞動」301調查措施指典型保護主義，中方堅決反對；美國據報擬斥數億美元「對抗中國」，中國外交部表示反對搞封閉排他小圈子；中國商務部指美國無權通過301調查單方面認定貿易夥伴「產能過剩」；美國貿易代表指產能過剩調查或導致更多關稅
|歐盟關注人民幣匯率被低估，中方強調不會藉匯率貶值獲取競爭優勢
《即日市況》
|亞太股市插水港股風景獨好，恒指收升103點報25310曾創近兩月新高，成交見回溫
《深滬股市》
|滬綜指跌1.16%守3800，創業板指挫7.35%逾一年最大跌幅
《美元匯價》
|歐元最新報1.1356/57，日圓最新報163.86/90
《公司資訊》
|中國機器人製造商跨維智能據報考慮香港IPO，擬集資數億美元
|滙控(00005)首席人力資源官據報將從倫敦遷往香港；滙豐Teens夥csl推「一戶一機」優惠，協助數碼新生代建立理財習慣
|康諾亞(02162)胃癌新藥CMG901三期臨床取得頂線結果
|佐丹奴(00709)香港佐丹奴CHIIKAWA聯乘系列首周銷售淨額110萬元，佔比近四分之一
|樂普生物(02157)CMG901全球III期臨床試驗CLARITY-GASTRIC01取得積極頂線結果
|比亞迪(01211)據報在日本推出小型電動車，補貼後入門版Racco售價低於10萬港元，人形機械人或於8月發布
|商湯(00020)視覺AI榮膺全球三料第一，海外業務成增長引擎
|香港電訊(06823)推綜合AI平台，初期提供4核心功能及約20個預設AI助理
|新地(00016)元朗「芊御」本周六推售共114伙應市，入場價由406萬起；新地IGC商場命名為Stage IGC，今年底首階段試業
|德祥地產(00199)擬改名為「德祥新云算力集團有限公司」
|招商銀行(03968)王小青行長資格獲核准
|聯交所對力高健康生活(02370)及兩名現任董事的紀律行動
|鼎石資本(00804)擬夥上海付全科技投資新一代國產AI算力
|中國萬天控股(01854)附屬與湖南星辰通用機器人訂立戰略合作框架協議
|愛康醫療(01789)澄清購股權行使價為每股5.85元
|中石油(00857)據報考慮出售LNG Canada 15%股權，以支持項目擴建
|中油潔能(01759)悉售河南藍天，料虧損約227萬元人民幣
|OSL(00863)夥未來資產證券(香港)推動香港合規數字資產生態系統發展
|中信銀行(00998)國家金融監督管理總局已核准沈強為銀行副行長任職資格
|灣區發展(00737)廣深高速公路6月路費收入日均725萬人民幣
|百度(09888)蘿蔔快跑夥Lyft及Uber在倫敦展開道路測試，最快明年提供公眾服務
|Now TV再奪英超及足總盃3個賽季獨家播放權，直至2030/31賽季
《中國要聞》
|國家中醫藥局等11部門：力爭15分鐘可達服務點獲得中醫藥服務
|稅務總局指上半年個稅收入增13%，股權轉讓個人所得稅增近1倍；上半年稅收收入超10萬億，新質生產力發展勢頭強勁；上半年查處各類涉稅違法，挽回1806億元稅款損失
|金監總局督促金融機構加快改革轉型、實現錯位發展
|報告指上半年全國銀行業理財產品為投資者創造收益3052億元
|上半年中國對外非金融類直接投資657.3億美元，下降9%
|人行3055億逆回購利率持平，淨投放525億
|榮耀Robot Phone預約量已破20萬台，與阿萊合作引入電影級影像技術
|路透指上海國資愛晟納牽頭生產DUV光刻機
|上海3宗賣地總底價創年內新高，保利華潤聯手161億摘楊浦濱江地王
|內地分階段取消煤炭、電力等企業用地免徵城鎮土地使用稅政策
|世界盃熱潮帶動，內地6月共銷售彩票759.78億元按年增近四成
《寶島快訊》
|台股收挫4.65%，報41603.36點
《大國博弈》
|中國商務部發表立場文件指出口多順差大不等於產能過剩，要全面客觀看待問題；商務部回應美「強迫勞動」301調查措施指典型保護主義，中方堅決反對；美國據報擬斥數億美元「對抗中國」，中國外交部表示反對搞封閉排他小圈子；中國商務部指美國無權通過301調查單方面認定貿易夥伴「產能過剩」；美國貿易代表指產能過剩調查或導致更多關稅
|歐盟關注人民幣匯率被低估，中方強調不會藉匯率貶值獲取競爭優勢
《國際要聞》
|特朗普稱美伊展開談判，若未達協議將重啟戰事
|日本熊本縣發生7.1級地震，發布海嘯預警；日本熊本7級強震，古城牆受損，近五萬戶斷電
《外圍經濟》
|城堡證券指聯儲局主席沃什會出其不意加息
|日本內閣官房長官木原稔稱有關降低食品消費稅討論尚無結論
|韓國KOSPI指數收跌10.84%，創1998年3月4日以來最大單日跌幅
|AI泡沫恐慌重燃，韓股暴跌8%啟動熔斷，SK海力士一個月蒸發4700億美元
|SpaceX市值蒸發超1.2萬億美元，馬斯克財富縮水1300億美元
《其他消息》
|李家超稱港深政府全速推進裝置設施測試演練，冀早日讓市民使用；首辦立會對談交流會，67議員參與，倡「愛國者治港」創造新價值；對談交流會增進了解加強共識，不會取代現有行政立法已推行的交流方法
|許正宇四天走訪老撾馬來西亞，簽三項協議深化亞洲金融聯通；加納官員率團訪港，攜手香港黃金交易所打造「黃金走廊」
|深港簽署共建植物園合作框架，為聯合申報國家植物園奠基
|港府與國家工信部簽署推進部港共建製造業創新中心合作協議
|金管局表示外匯基金上半年投資收入1347億港元，香港股票投資虧損118億港元
|江旻憓應邀加入「C15+」，填補黃錦輝辭任後空缺
|香港足球盛會於啟德主場館舉行，料未來兩日內公布最終球隊陣容，羅淑佩稱盛事有效帶動消費
|的士車隊服務滿周年，車輛逾二千，司機平均年齡降至47歲；5支的士車隊運作一周年，謝詠誼稱各車隊車輛數量續增，部分達承諾規模85%
|衞生署呼籲市民早驗早處理乙肝篩查及治理，以預防肝癌；續跟進疑鉛超標奶粉事件，熱線接276宗查詢，137宗轉介醫管局
|李家超稱截至昨日90.8%業主已簽署接受收購書建議，53%完成買賣協議
|Mastercard擴展虛擬卡平台功能，引入新安全管控、嵌入式支付網絡及單一API連接
|東張「何伯」驚傳離世，晚年淒涼被判兩個月
|湯文龍稱律師會一向高度重視專業法律操守及專業標準，對維護司法獨立與專業水平的憲制保障有信心；陳嘉信涉司法抄襲被退休，李家超稱尊重終審法院首席法官採取適當措施
|中原指住宅銀主盤存量終止3季連跌回升，仍為12個季度次低
|會計師公會歡迎港交所發布《提升上市機制競爭力》諮詢總結，建議助完善「優化退回機制
|證監會譴責六福證券(香港)及罰款210萬，因公司網絡保安監控措施不足以抵禦網絡攻擊
|日本熊本縣7.1級地震，東瀛遊等3間旅行社指所涉約260團員全部安全
|貿發局「香港好物節」下月登陸內地電商，9月首辦東盟場涵蓋星馬等地
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