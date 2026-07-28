《日入而息》外滙基金上半年投資收入1347億，日本熊本縣7.1級地震旅議會指九州15港團均安全

金管局：外匯基金上半年投資收入1347億港元，香港股票投資虧損118億港元

日本熊本縣發生7.1級地震，發布海嘯預警；日本熊本7級強震，古城牆受損，近五萬戶斷電；日本熊本縣7.1級地震，旅議會估計約15個香港旅行團在九州，約200名旅客全部安全

滙控(00005)首席人力資源官據報將從倫敦遷往香港

中國機器人製造商跨維智能據報考慮香港IPO，擬集資數億美元

比亞迪(01211)據報在日本推出小型電動車，補貼後入門版Racco售價低於10萬港元，人形機械人或於8月發布

百度(09888)蘿蔔快跑夥Lyft及Uber在倫敦展開道路測試，最快明年提供公眾服務

新地(00016)IGC商場命名為Stage IGC，今年底首階段試業

證監會譴責六福證券(香港)及罰款210萬，因公司網絡保安監控措施不足以抵禦網絡攻擊

李家超稱港深政府全速推進裝置設施測試演練，冀早日讓市民使用；首辦立會對談交流會，67議員參與，倡「愛國者治港」創造新價值；對談交流會增進了解加強共識，不會取代現有行政立法已推行的交流方法；李家超稱截至昨日90.8%業主已簽署接受收購書建議，53%完成買賣協議

中國商務部發表立場文件指出口多順差大不等於產能過剩，要全面客觀看待問題；商務部回應美「強迫勞動」301調查措施指典型保護主義，中方堅決反對；美國據報擬斥數億美元「對抗中國」，中國外交部表示反對搞封閉排他小圈子；中國商務部指美國無權通過301調查單方面認定貿易夥伴「產能過剩」；美國貿易代表指產能過剩調查或導致更多關稅