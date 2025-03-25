【夜期時段】即月期指最新報２３３７２點，升２８點，高水２８點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３３５１點，升７點，高水７點

，最新報２３３７２點，升２８點，高水２８點，合約成交４８８張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８６０８點，跌６點，低水８點，最新報８６２５點，升

１１點，高水９點，合約成交７０８張。

