即月期指最後交易價２１２２９跌２５８點，成交８４９６２張

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指最後交易價２１２２９，跌２５８點，高水１７２點
，成交８４９６２張。即月國指期貨最後交易價７８３３，跌１３７點，高水５４點，成交
７７６９３張。另外，即月科指期貨最後交易價４８５４，跌１３５點，高水５８點，成交
１３３６５４張。
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16/04/2025 16:46
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上一篇新聞︰16/04/2025 17:20 【夜期時段】即月期指報２１３２１點，升９２點，高水２６４點
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16/04/2025 17:26 《外圍焦點》加拿大央行公布議息結果，鮑威爾發表講話
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16/04/2025 09:33 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５３７９﹒２５跌４９點
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