【夜期時段】即月期指報２３１６０點，跌２６點，低水１３０點

《經濟通通訊社３０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３１８０點，跌６點，低水
１１０點，最新報２３１６０點，跌２６點，低水１３０點，合約成交４１６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８３８４點，無升跌，低水４８點，最新報８３７３點，跌
１１點，低水５９點，合約成交７２７張。
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30/05/2025 17:20
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１１０點，最新報２３１６０點，跌２６點，低水１３０點，合約成交４１６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８３８４點，無升跌，低水４８點，最新報８３７３點，跌
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