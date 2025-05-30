【夜期時段】即月期指報２３１６０點，跌２６點，低水１３０點

《經濟通通訊社３０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３１８０點，跌６點，低水

１１０點，最新報２３１６０點，跌２６點，低水１３０點，合約成交４１６張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８３８４點，無升跌，低水４８點，最新報８３７３點，跌

１１點，低水５９點，合約成交７２７張。

