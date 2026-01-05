恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數188269張增逾二萬二張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(2日)共為188269張，較前增22553張；若計入其他月份的未平倉合約，總數215787張，增22346張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|02/01(五)
|188269
|22553
|215787
|22346
|31/12(三)
|165716
|-18436
|193441
|-18565
|30/12(二)
|184152
|-6183
|212006
|-6104
|29/12(一)
|73805
|-35521
|291915
|24609
|24/12(三)
|109326
|-37749
|267306
|-17658
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|02/01(五)
|68726
|1955
|90006
|1641
|31/12(三)
|66771
|-1261
|88365
|-1241
|30/12(二)
|68032
|-10285
|89606
|-10530
|29/12(一)
|38251
|-30726
|138387
|-6826
|24/12(三)
|68977
|-1945
|145213
|9665
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社5日專訊》
