恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數207329張，減逾萬一張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為207329張，較前減11410張；若計入其他月份的未平倉合約，總數233612張，減11317張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|05/01(一)
|207329
|-11410
|233612
|-11317
|02/01(五)
|218739
|21412
|244929
|22000
|31/12(三)
|197327
|-5620
|222929
|-5467
|30/12(二)
|202947
|8853
|228396
|8804
|29/12(一)
|35587
|-50729
|255179
|16144
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|05/01(一)
|99381
|585
|108769
|805
|02/01(五)
|98796
|5134
|107964
|5290
|31/12(三)
|93662
|-6180
|102674
|-6130
|30/12(二)
|99842
|13778
|108804
|13828
|29/12(一)
|16203
|-24161
|111179
|-5424
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社6日專訊》
