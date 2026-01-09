  • 會員
09/01/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數193950張減1388張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為193950張，較前減1388張；若計入其他月份的未平倉合約，總數222767張，減514張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
08/01(四)193950-1388222767-514
07/01(三)19533872262232817279
06/01(二)18811211162160021694
05/01(一)186996-1273214308-1479
02/01(五)1882692255321578722346

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
08/01(四)70268-931892661-8429
07/01(三)7958664351010906125
06/01(二)73151-31894965-168
05/01(一)734694743951335127
02/01(五)687261955900061641

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社9日專訊》

