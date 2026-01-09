恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數193950張減1388張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為193950張，較前減1388張；若計入其他月份的未平倉合約，總數222767張，減514張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|08/01(四)
|193950
|-1388
|222767
|-514
|07/01(三)
|195338
|7226
|223281
|7279
|06/01(二)
|188112
|1116
|216002
|1694
|05/01(一)
|186996
|-1273
|214308
|-1479
|02/01(五)
|188269
|22553
|215787
|22346
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|08/01(四)
|70268
|-9318
|92661
|-8429
|07/01(三)
|79586
|6435
|101090
|6125
|06/01(二)
|73151
|-318
|94965
|-168
|05/01(一)
|73469
|4743
|95133
|5127
|02/01(五)
|68726
|1955
|90006
|1641
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社9日專訊》
