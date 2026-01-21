恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數229338張，增逾萬三張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為229338張，較前增13156張；若計入其他月份的未平倉合約，總數280629張，增15172張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/01(二)
|229338
|13156
|280629
|15172
|19/01(一)
|216182
|-8073
|265457
|-7403
|16/01(五)
|224255
|-2388
|272860
|-60
|15/01(四)
|226643
|-1916
|272920
|-1270
|14/01(三)
|228559
|-4805
|274190
|9416
|20/01(二)
|113643
|1989
|150750
|3354
|19/01(一)
|111654
|-1648
|147396
|-1201
|16/01(五)
|113302
|552
|148597
|2105
|15/01(四)
|112750
|2252
|146492
|2993
|14/01(三)
|110498
|972
|143499
|11761
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社21日專訊》
