恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數248720張，增594張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為248720張，較前增594張；若計入其他月份的未平倉合約，總數281313張，增4010張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|03/02(二)
|248720
|594
|281313
|4010
|02/02(一)
|248126
|4807
|277303
|6077
|30/01(五)
|243319
|6348
|271226
|7239
|29/01(四)
|236971
|6511
|263987
|14041
|28/01(三)
|81232
|-60621
|331178
|-20415
|03/02(二)
|126453
|3200
|150203
|6110
|02/02(一)
|123253
|-918
|144093
|460
|30/01(五)
|124171
|-2561
|143633
|-2313
|29/01(四)
|126732
|-1161
|145946
|6987
|28/01(三)
|28237
|-57126
|167196
|-57580
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社4日專訊》
