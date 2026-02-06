恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數238011張減逾二萬九張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為238011張，較前減29305張；若計入其他月份的未平倉合約，總數289609張，減19130張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|05/02(四)
|238011
|-29305
|289609
|-19130
|04/02(三)
|267316
|18596
|308739
|27426
|03/02(二)
|248720
|594
|281313
|4010
|02/02(一)
|248126
|4807
|277303
|6077
|30/01(五)
|243319
|6348
|271226
|7239
|05/02(四)
|132774
|-9269
|171581
|-637
|04/02(三)
|142043
|15590
|172218
|22015
|03/02(二)
|126453
|3200
|150203
|6110
|02/02(一)
|123253
|-918
|144093
|460
|30/01(五)
|124171
|-2561
|143633
|-2313
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社6日專訊》
