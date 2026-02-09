期指高開520點報27094，國指期貨升168點報9207

期指高開520點報27094，國指期貨高開168點報9207，科指期貨高開112點報5470。
《經濟通通訊社9日專訊》
09/02/2026 09:15
