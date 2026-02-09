【夜期時段】即月期指最新報27072點，升19點，高水45點

即月期指在夜期時段開市報27053點，無升跌，高水26點，最新報27072點，升19點，高水45點，合約成交183張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9195點，升8點，高水27點，最新報9190點，升3點，高水22點，合約成交470張。
《經濟通通訊社9日專訊》
09/02/2026 17:20
《經濟通通訊社9日專訊》
