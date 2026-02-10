  • 會員
期貨新聞

10/02/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報27220點，升45點，高水37點

　　即月期指在夜期時段開市報27189點，升14點，高水6點，最新報27220點，升45點，高水37點，合約成交501張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報9248點，升4點，高水5點，最新報9257點，升13點，高水14點，合約成交401張。
《經濟通通訊社10日專訊》

