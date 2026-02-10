【夜期時段】即月期指最新報27220點，升45點，高水37點

即月期指在夜期時段開市報27189點，升14點，高水6點，最新報27220點，升45點，高水37點，合約成交501張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9248點，升4點，高水5點，最新報9257點，升13點，高水14點，合約成交401張。
《經濟通通訊社10日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
10/02/2026 17:20
即月期指在夜期時段開市報27189點，升14點，高水6點，最新報27220點，升45點，高水37點，合約成交501張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9248點，升4點，高水5點，最新報9257點，升13點，高水14點，合約成交401張。
《經濟通通訊社10日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰10/02/2026 19:32 《日入而息》中海外逾18億奪牛頭角彩霞道住宅地，電視廣播發盈喜料去年轉賺逾5000萬元
下一篇新聞︰10/02/2026 17:13 《外圍焦點》克利夫蘭聯儲總裁發表演講，美國公布零售銷售等數據
10/02/2026 19:38 《再戰明天》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，百威亞太網易公布業績
10/02/2026 16:46 即月期指最後交易價２７１７５升１２２點，成交６７０３８張
10/02/2026 16:31 即月期指最後交易價２７１７５升１２２點，低水８點
10/02/2026 15:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９７７﹒０跌６﹒３點
10/02/2026 09:15 期指高開１８６點報２７２３９，國指期貨升４７點報９２３４
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON