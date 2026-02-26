  • 會員
期貨新聞

26/02/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數69466張減57406張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為69466張，較前減57406張；若計入其他月份的未平倉合約，總數320381張，減5419張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
25/02(三)69466-57406320381-5419
24/02(二)126872-7177832580012968
23/02(一)198650-330113128325957
20/02(五)2316612782430687531908
16/02(一)203837-37877274967-36437

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
25/02(三)30235-39020187585-3277
24/02(二)69255-55071190862-376
23/02(一)124326-123081912382959
20/02(五)13663423451882791365
16/02(一)134289-473186914629

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社26日專訊》

