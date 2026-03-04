即月期指最後交易價25132跌523點，低水117點

即月期指最後交易價25132，跌523點，低水117點，暫成交154008張。即月國指期貨最後交易價8473，跌118點，低水11點，暫成交155872張。另外，即月科指期貨最後交易價4818，跌40點，低水12點，暫成交218110張。
《經濟通通訊社4日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
04/03/2026 16:31
即月期指最後交易價25132，跌523點，低水117點，暫成交154008張。即月國指期貨最後交易價8473，跌118點，低水11點，暫成交155872張。另外，即月科指期貨最後交易價4818，跌40點，低水12點，暫成交218110張。
《經濟通通訊社4日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰04/03/2026 16:46 即月期指最後交易價２５１３２跌５２３點，成交１５４４４７張
下一篇新聞︰04/03/2026 15:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７８９﹒２５跌３５…
04/03/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２５２１０點，升７８點，低水３９點
04/03/2026 17:03 《外圍焦點》歐元區公布ＰＰＩ，美國公布ＡＤＰ就業變動
04/03/2026 09:15 期指低開２９８點報２５３５７，國指期貨跌８５點報８５０６
04/03/2026 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８２１﹒２５跌３﹒…
04/03/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２３１０１１張增３７４８張
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON