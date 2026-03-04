即月期指最後交易價25132跌523點，低水117點

即月期指最後交易價25132，跌523點，低水117點，暫成交154008張。即月國指期貨最後交易價8473，跌118點，低水11點，暫成交155872張。另外，即月科指期貨最後交易價4818，跌40點，低水12點，暫成交218110張。

《經濟通通訊社4日專訊》