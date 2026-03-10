期指高開399點報25666，國指期貨升142點報8696

期指高開399點報25666，國指期貨高開142點報8696，科指期貨高開102點報5031。
《經濟通通訊社10日專訊》
10/03/2026 09:15
