期貨新聞

11/03/2026 19:52

《日入而息》國泰去年多賺近一成勝預期兼增派息，銀行國企等傳被限制用OpenClaw

國泰(00293)去年純利升9.5%至108.3億元，勝預期，派息增至64仙；向員工發放約11星期酬金，去年盈利升9.5%；國泰去年客運收益升15.8%，香港快運虧損擴大至9.96億元；國泰去年燃油成本總額升8.3%，燃油對沖錄虧損7.07億元；3月飛機航油價格已翻倍，很快公布上調燃油附加費詳情
彭博：中國限制銀行、國企和政府機關等使用OpenClaw
毛記葵涌(01716)賣盤，姚家豪及陸家俊場外悉售1.76億股，套現約1.2億元；毛記葵涌易手，Ken Sir指交易作價合理，會否續持有視乎新管理層目標
越秀房產信託基金(00405)去年可分派總額按年跌14%，每單位末期分派2.14仙
陽光房地產基金(00435)去年可分派收入3.3億元，末期分派每基金單位9.1港仙
百度(09888)據報今日開啟「龍蝦」市集，工程師現場配置OpenCloud；百度智能雲發布DuClaw，讓用戶零門檻自由「養蝦」
騰訊(00700)再推「養蝦」新措施，上線「中國專供」SkillHub；馬化騰半夜發朋友圈表示還有一批「龍蝦系」產品陸續趕來；騰訊雲智能體開發平台，部分模型結束免費公測，混元系列提價
據報中遠海控(01919)暫停巴拿馬巴爾博亞港運營；中遠據報暫停巴拿馬運河港口運營，外交部回應不了解有關情況
消息指曾安業退任周大福企業聯席CEO職位，料由鄭志亮及何智恒接任
惠譽調升長建(01038)評級至A，展望穩定
市傳金管局首批穩定幣牌照數目少於4張，圓幣科技出局
全國政協會議閉幕，表決通過政協工作報告等多項決議；政協會議閉幕，王滬寧稱為「十五五」開好局起好步，廣泛凝聚人心
中國外交部表示中國為和平奔走的步伐不會停，將繼續同各方加強溝通；王毅分別應約與卡塔爾、巴基斯坦外長通電話稱支持海灣國家自主掌握前途命運；翟雋訪阿聯酋見副總理兼外長阿卜杜拉稱推動早日停火止戰
美國就霍爾木茲海峽航運發出混亂信息，油價「在戰爭迷霧中交易」；美國銷往亞洲的油價上漲47%，惟美油無法彌補全球缺口；華爾街日報指國際能源署提議進行有史以來規模最大石油儲備釋放；聯儲局主席提名人沃什仍未能掃清就職障礙
福布斯發布年度富豪榜，馬斯克身價8390億美元蟬聯榜首；福布斯中國傑出商界女性表示王來春登頂，董明珠、孟晚舟進前五

《即日市況》
恒指曾破兩萬六屠熊，全日倒跌61點收報25898，龍蝦概念急冷卻科技股先捧後回
　
《深滬股市》　
滬綜指反覆收升0.25%，化工電池板塊撐市，龍蝦股承壓
　
《美元匯價》
歐元最新報1.1592/93，日圓最新報158.47/50
　
《公司業績》　
國泰(00293)去年純利升9.5%至108.3億元，勝預期，派息增至64仙；向員工發放約11星期酬金，去年盈利升9.5%；國泰去年客運收益升15.8%，香港快運虧損擴大至9.96億元；國泰去年燃油成本總額升8.3%，燃油對沖錄虧損7.07億元；3月飛機航油價格已翻倍，很快公布上調燃油附加費詳情
遠東宏信(03360)去年純利升0.7%至38.9億人幣，派息31港仙
卡賓(02030)去年純利升11.7%至3061.5萬人幣，息0.92港仙
匯量科技(01860)全年純利升2.91倍至6161.9萬美元，不派息
越秀房產信託基金(00405)去年可分派總額按年跌14%，每單位末期分派2.14仙
陽光房地產基金(00435)去年可分派收入3.3億元，末期分派每基金單位9.1港仙
寶勝國際(03813)全年純利跌57.1%至2.1億人幣，派末期息連特息0.004元
　
《公司資訊》　
杭州銅師傅文創通過上市聆訊，股東包括小米(01810)旗下天津金星
第一太平(00142)旗下MPIC去年全年核心溢利淨額增14%
聯交所表示環球大通集團(08063)上市地位下周一起將取消
大唐西市(00620)附屬斥780萬人幣收購拓撲數字科技50.1%股權
途虎養車(09690)成為2026 F1中國大獎賽尊耀合作夥伴
港交所(00388)IPO配售機制改革實施已滿半年，老虎證券香港指IPO孖展認購佔比飆至超過9成
京東(09618)加碼投入350億元人民幣資源扶持商家
大新金融(00440)中美貿易或進一步回穩，料內地今年出口增5%
據報中遠海控(01919)暫停巴拿馬巴爾博亞港運營；中遠據報暫停巴拿馬運河港口運營，外交部回應不了解有關情況
中船集團與農行(01288)、中行(03988)、工行(01398)、建行(00939)分別簽署合作協議
原由雅居樂(03383)強拍收購的九龍塘龍圃別墅地盤以4.3億元沽出，買家料為嘉里建設(00683)
何小鵬稱小鵬汽車(09868)將致力成為全球規模物理AI公司
百度(09888)據報今日開啟「龍蝦」市集，工程師現場配置OpenCloud；百度智能雲發布DuClaw，讓用戶零門檻自由「養蝦」
騰訊(00700)再推「養蝦」新措施，上線「中國專供」SkillHub；馬化騰半夜發朋友圈表示還有一批「龍蝦系」產品陸續趕來；騰訊雲智能體開發平台，部分模型結束免費公測，混元系列提價
智譜(02513)啟動「龍蝦全國部署計劃」，提供「龍蝦」安裝服務
比亞迪(01211)據報考慮進軍F1與耐力賽，冀藉頂級賽事提升全球品牌形象
消息指曾安業退任周大福企業聯席CEO職位，料由鄭志亮及何智恒接任
惠譽調升長建(01038)評級至A，展望穩定
致浩達控股(01707)表示可能延遲刊發2025年度業績及年報，並可能暫停買賣
蜜雪集團(02097)四川成立鮮啤福鹿家酒業公司，註冊資本5000萬
貝殼(02423)否認旗下貝好家裁員逾35%傳聞，稱核心團隊穩定
新地(00016)何文田天鑄標售出頂層天池屋，套現2.16億元
毛戈平(01318)完成H股全流通
新天綠色能源(00956)2月完成發電量按年減少4.65%
FSM(01721)可能延遲刊發截至2025年度業績及年報
華潤置地(01109)訂立貸款融資協議
濱海投資(02886)與泰達城更簽署戰略合作協議
匯量科技(01860)段威已辭任公司董事會主席及提名委員會主席
中銀香港(02388)緊密對接內地重點省市，賦能企業拓展市場
美團(03690)江浙滬等地「春假」期間始發機票預訂量最高增254%
PAObank銀行保險限時優惠，鎖定8年保證回報每年4.3厘
新城發展(01030)2月實現合約銷售金額按年跌37.6%
丘鈦科技(01478)2月攝像頭模組產品銷售數量按年增長40.3%

《中國要聞》　
全國政協會議閉幕，表決通過政協工作報告等多項決議；政協會議閉幕，王滬寧稱為「十五五」開好局起好步，廣泛凝聚人心
中國外交部表示中國為和平奔走的步伐不會停，將繼續同各方加強溝通；王毅分別應約與卡塔爾、巴基斯坦外長通電話稱支持海灣國家自主掌握前途命運；翟雋訪阿聯酋見副總理兼外長阿卜杜拉稱推動早日停火止戰
張國清出席第二屆核能峰會稱中國願同各方推進核能創新驅動、合作共贏
開年法拍房遇冷表示深圳清倉率居首，重慶逆勢大漲38%
廣東首2月全省新增7家境內外上市公司，融資金額共198億
券商估降準降息時點可能在4月政治局會議前後
人行265億逆回購利率持平，淨回籠140億
中國大模型包攬全球OpenClaw月榜前三，階躍星辰Step 3.5 Flash調用量居首；官方機構紛發OpenClaw安全風險提示，信通院呼籲黨政機關慎用「龍蝦」；彭博表示中國限制銀行、國企和政府機關等使用OpenClaw；杭州蕭山發布OpenClaw支持措施，算力補貼最高2000萬元；蘇州人工智能協會指推動OpenClaw走向專業服務，不製造焦慮、不鼓吹神話；內地多家券商據報緊急通知，嚴控公司內部安裝使用「小龍蝦」；「龍蝦」安全風險受關注，上門卸載成新生意，最低29.9元
華為何剛稱鴻蒙終端設備總數破4700萬，可獲取應用和元服務超35萬個；華為版「龍蝦」亮相，何剛親測「小藝Claw」稱「挺好用」
360集團發布OpenClaw安全部署指南，提出「先可控、再提效」原則
禮來擬未來十年在華投資30億美元，布局口服減肥藥產業鏈
庫迪咖啡同日成立庫迪酒店等4家新公司，註冊資本共1.22億
五糧液今年春節多地動銷明顯增長，繼續深耕低度酒、年輕化產品賽道
AWE2026明起上海舉行，石頭科技、雷鳥創新等具身智能及AI眼鏡產品首亮相
　
《寶島快訊》　
台股收升4.1%，報34114.19點

《大國博弈》　
北京據報不滿美國籌備特朗普訪華倉促，憂峰會無法觸及關鍵外交問題
據報中國就運費上漲向馬士基及地中海航運負責人表示關切；涉長和(00001)巴拿馬港口，國家發改委約談地中海航運公司、馬士基集團
　
《國際要聞》　
伊朗戰火第12日局勢簡報；伊朗媒體警告美科技巨企或成潛在打擊目標
七國集團表示原則上支持使用戰略石油儲備
美國就霍爾木茲海峽航運發出混亂信息，油價「在戰爭迷霧中交易」；美國銷往亞洲的油價上漲47%，惟美油無法彌補全球缺口；華爾街日報指國際能源署提議進行有史以來規模最大石油儲備釋放；聯儲局主席提名人沃什仍未能掃清就職障礙
福布斯發布年度富豪榜，馬斯克身價8390億美元蟬聯榜首；福布斯中國傑出商界女性表示王來春登頂，董明珠、孟晚舟進前五
　
《外圍經濟》　
澳元意外成避風港，油氣價格高企與升息預期提振匯率
美2月二手樓銷售按月彈1.7%勝預期；美匯指數報98.854，美國2月成屋銷售按月意外轉升1.7%
Anthropic表示AI工具被美國政府列入黑名單或令公司損失數十億美元
英偉達擬推「NemoClaw」，加入AI小龍蝦爭霸戰
OpenAI據悉計劃將Sora影片AI功能連接到ChatGPT
景順料中東衝突持續數周，對經濟長期影響有限
　
《其他消息》　
屠海鳴稱香港對接「十五五」，可發揮「金融活水」等四方面作用；閻峰建議適時分步下調港股通合格投資者准入門檻
市傳金管局首批穩定幣牌照數目少於4張，圓幣科技出局
駐倫敦經貿辦推廣香港蓬勃創科生態圈，探討人才交流及全球夥伴合作新機遇
證監會表示去年接獲投資詐騙投訴按年增近四成，四分之一個案涉及虛幣
積金局修訂指引，准MPF投資主動型ETF，上限為基金資產10%
政府將提交決議案提高「基礎建設債券計劃」及「政府可持續債券計劃」借款上限至9000億元
壹傳媒違契案上訴得直，律政司決定不提進一步法律行動
EX.IO上架星路美元即時數字流動性代幣FUIDL
Mastercard簡化亞太區中小企跨境支付流程，單一平台支援多幣種交易
五月天啟德騷突取消頭場，海關消委會介入接24投訴涉款逾6萬
彭博表示香港家族辦公室計劃增加對加密貨幣和私募市場的投資
惠譽表示數據中心融資快速增長為亞太信貸市場帶來新結構及新投資者
恒大許家印被追債53億，法庭准減價出售其尖沙咀柯士甸道「發跡屋」
樓市大好友林奮強胞弟2900萬沽擎天半島3房，22年帳面升值兩倍
沙頭角口岸重建靠近古蹟協天宮，當局將採緩解措施應對沉降風險
　

