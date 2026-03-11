《日入而息》國泰去年多賺近一成勝預期兼增派息，銀行國企等傳被限制用OpenClaw

國泰(00293)去年純利升9.5%至108.3億元，勝預期，派息增至64仙；向員工發放約11星期酬金，去年盈利升9.5%；國泰去年客運收益升15.8%，香港快運虧損擴大至9.96億元；國泰去年燃油成本總額升8.3%，燃油對沖錄虧損7.07億元；3月飛機航油價格已翻倍，很快公布上調燃油附加費詳情

彭博：中國限制銀行、國企和政府機關等使用OpenClaw

毛記葵涌(01716)賣盤，姚家豪及陸家俊場外悉售1.76億股，套現約1.2億元；毛記葵涌易手，Ken Sir指交易作價合理，會否續持有視乎新管理層目標

越秀房產信託基金(00405)去年可分派總額按年跌14%，每單位末期分派2.14仙

陽光房地產基金(00435)去年可分派收入3.3億元，末期分派每基金單位9.1港仙

百度(09888)據報今日開啟「龍蝦」市集，工程師現場配置OpenCloud；百度智能雲發布DuClaw，讓用戶零門檻自由「養蝦」

騰訊(00700)再推「養蝦」新措施，上線「中國專供」SkillHub；馬化騰半夜發朋友圈表示還有一批「龍蝦系」產品陸續趕來；騰訊雲智能體開發平台，部分模型結束免費公測，混元系列提價

據報中遠海控(01919)暫停巴拿馬巴爾博亞港運營；中遠據報暫停巴拿馬運河港口運營，外交部回應不了解有關情況

消息指曾安業退任周大福企業聯席CEO職位，料由鄭志亮及何智恒接任

惠譽調升長建(01038)評級至A，展望穩定

市傳金管局首批穩定幣牌照數目少於4張，圓幣科技出局

全國政協會議閉幕，表決通過政協工作報告等多項決議；政協會議閉幕，王滬寧稱為「十五五」開好局起好步，廣泛凝聚人心

中國外交部表示中國為和平奔走的步伐不會停，將繼續同各方加強溝通；王毅分別應約與卡塔爾、巴基斯坦外長通電話稱支持海灣國家自主掌握前途命運；翟雋訪阿聯酋見副總理兼外長阿卜杜拉稱推動早日停火止戰

美國就霍爾木茲海峽航運發出混亂信息，油價「在戰爭迷霧中交易」；美國銷往亞洲的油價上漲47%，惟美油無法彌補全球缺口；華爾街日報指國際能源署提議進行有史以來規模最大石油儲備釋放；聯儲局主席提名人沃什仍未能掃清就職障礙