期指低開193點報25507，國指期貨跌40點報8650

期指低開193點報25507，國指期貨低開40點報8650，科指期貨低開36點報4990。
《經濟通通訊社13日專訊》
13/03/2026 09:15
