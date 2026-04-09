《再戰明天》中國公布CPI及PPI，美國公布CPI等數據

中國公布CPI及PPI，及美國公布CPI等數據，料為周五（10日）市場焦點。



*歐洲央行副總裁發表講話，日本公布PPI*



各國重要經濟活動方面，本港時間周五晚10:00pm，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。



數據方面，周五7:50am（本港時間．下同），日本公布3月生產者物價指數，月率料由下滑0.1%改善至升0.7%，年率升幅料由2%擴大至2.3%。9:30am，中國公布3月消費者物價指數，年率升幅料由1.3%收窄至1.1%；3月生產者物價指數年率料由下滑0.9%改善至升0.4%。2:00pm，德國公布3月消費者物價指數，月率升幅料由0.2%擴大至1.1%，年率升幅料由1.9%擴大至2.7%。8:30pm，美國公布3月消費者物價指數，月率升幅料由0.3%擴大至0.9%，年率升幅料由2.4%擴大至3.4%；3月核心消費者物價指數年率升幅料由2.5%擴大至2.7%。10:00pm，美國公布2月耐用品訂單；2月工廠訂單料由0.1%逆轉至下滑0.2%；4月密歇根大學消費者信心指數料由53.3降至51.5。



在本港，明日公布業績的公司有:天立國際控股(01773)等。

《經濟通通訊社9日專訊》