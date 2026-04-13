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13/04/2026 19:00

《日入而息》平保傳售78億元軟件領域私募股權投資，傳思格新能公開發售部份超購1103倍

消息指思格新能(06656)公開發售部份錄1103倍超額認購
「AI六小虎」階躍星辰傳拆除離岸註冊架構，為香港IPO鋪路
龍豐集團據報最快下月在港上市，集資約7.8億元
中國平安(02318)據報擬出售10億美元以軟件為主的私募股權資產
據報TCL電子(01070)擬售印度電視業務部份股權，籌至少2億美元
港交所(00388)推出兩項科技主題指數，並授權五家發行商開發相關ETF
信銀國際今年目標財富管理及商務理財兩大業務達雙位數增長；去年個人及商務銀行業務業績創歷史新高，續投放資源於私人銀行業務及規模發展
李家超稱河套香港園區已吸引逾70家科企進駐，香港創科策略擬進一步提升算力；孫東冀河套園區盡快推出數據流通及跨境物流措施，資金流希望更大進展
謝小華稱五年規劃任務是本港今年重中之重，已開始接觸發改委等內地部委
內地3月末社融規模存量456.46萬億元，同比增7.9%；內地3月新增人民幣貸款2.99萬億元，低於預期；內地3月社會融資規模增量5.23萬億元，遜預期；內地3月末M2增8.5%遜預期，M1增幅縮至5.1%；人行主管媒體指M2-M1剪刀差繼續處於近三年低位
網信辦約談攜程等七家涉火車票銷售平台，禁干擾官方平台運行；規範網絡直播打賞，不得向8歲以下兒童開放、允許設置打賞限額
中國擬向伊朗提供武器？北京表示反對無根據的抹黑或惡意關聯
西班牙首相桑切斯訪華稱希望在所有領域與中國合作；俄羅斯外長拉夫羅夫明日起訪華兩天；丁薛祥本周訪問土庫曼，出席復興氣田四期開工儀式
　
《即日市況》　
恒指全日跌幅收窄至232點收報25660，成交僅逾2千億，兩網醫股捱沽領跌
　　
《深滬股市》　
滬綜指低開高收0.06%，鋰電、軍工股強勢
　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1686/87，日圓最新報159.73/74
　　　
《公司資訊》　
「AI六小虎」階躍星辰傳拆除離岸註冊架構，為香港IPO鋪路
AI算力供應商「曦智科技」通過聯交所上市申請，去年虧損擴至逾13億人幣
消息指思格新能(06656)公開發售部份錄1103倍超額認購
醫渡科技(02158)中標省統籌區域傳染病監測預警與應急指揮信息平台項目
中廣核新能源(01811)3月發電量按年跌近6%
瑋俊生物科技(00660)今早開市前停牌，待公布原因
北海集團(00701)今早開市前停牌，待公布收購事宜
中漆集團(01932)今早開市前停牌，待公布潛在收購事宜
吉利(00175)、上汽、比亞迪(01211)等近30家車企聯手，專攻新材料技術瓶頸等問題
中石油(00857)戴厚良與卡塔爾能源事務國務大臣視頻會議，談深化合作等
萬科(02202)創始人王石闢謠「被抓」稱一切安好，造謠者交給法律
中國平安(02318)據報擬出售10億美元以軟件為主的私募股權資產
美團(03690)據報將發布AI健康助手，定位家庭健康管理
京東(09618)「國民好車2.0」與深藍汽車合作，為深藍L06增程版提供獨家銷售等服務
西班牙首相桑切斯參觀小米(01810)科技園，雷軍接待並講解
騰訊(00700)《王者榮耀世界》移動端4月17日上線，提前兩天開啟預下載
阿里雲調整標準版、專業版用戶API免費額度並支持按量付費
康健國際醫療(03886)今年目標增設6間「天天應診」新模式診所，未來將大力發展公司客業務
雲迹科技(02670)今、明兩年重點拓展中東及東南亞市場
海信家電(00921)斥逾15億人幣購浦銀理財產品
中銀航空租賃(02588)首季交付10架飛機，集資25億美元
港交所(00388)推出兩項科技主題指數，並授權五家發行商開發相關ETF
偉俊集團控股(01013)合資設立平台公司，涉網紅經濟及流量變現業務
安踏體育(02020)首季主品牌零售金額按年錄高單位數正增長
瑋俊生物科技(00660)夥多間央企、跨國巨頭及金融機構簽戰略合作，涉風力及太陽能發電等業務
中國民航信息網絡(00696)黃榮順因退休辭任執董及總經理
百奧家庭互動(02100)董事會主席戴堅增持48.8萬股
據報TCL電子(01070)擬售印度電視業務部份股權，籌至少2億美元
中國銀河(06881)業務總監張瑞兵兼任公司合規總監，今日起生效
漢港控股(01663)主席汪林冰於公開市場購入合共570萬股
順興集團(01637)附屬順興機電收到一份意向書，預期合約金額為1.5億元
消息指思格新能(06656)公開發售部份錄1103倍超額認購
中滙集團(00382)料中期純利減至約1億元人民幣
信銀國際今年目標財富管理及商務理財兩大業務達雙位數增長；去年個人及商務銀行業務業績創歷史新高，續投放資源於私人銀行業務及規模發展
　　
《中國要聞》　
路透指中國對巴西投資「換賽道」，不再只建大壩轉押消費市場
網信辦約談攜程等七家涉火車票銷售平台，禁干擾官方平台運行；規範網絡直播打賞，不得向8歲以下兒童開放、允許設置打賞限額
國家發改委價格監測中心召開油氣數據資產運營交流座談會
交通運輸部建立網絡貨運平台油價運價協同調整機制
農業農村部以釘釘子精神因地制宜推進農村改廁
工信部開展鋰電池、光伏組件等重點產品質量檢查
全國流感陽性率連續3周上升，主要流行毒株轉變為乙型流感病毒
中國發布「反外國不當域外管轄條例」，明確有權採取貿易投資反制限制
機構指高基數料拖累中國3月美元計出口增速降至8.6%，進口料亦放緩
深圳樓盤減價三成加推掀搶購，保安向插隊買家噴辣椒水
今年地方已發債約1.3萬億置換存量隱性債務，力爭快速「清零」
上海金融辦進一步便利全球投資者配置中國股票等金融資產
內地3月末社融規模存量456.46萬億元，同比增7.9%；內地3月新增人民幣貸款2.99萬億元，低於預期；內地3月社會融資規模增量5.23萬億元，遜預期；內地3月末M2增8.5%遜預期，M1增幅縮至5.1%；人行主管媒體指M2-M1剪刀差繼續處於近三年低位
人行5億逆回購利率持平，淨投放5億
西藏自治區人大常委會原副主任丁業現涉嚴重違紀違法受查；國家煙草專賣局原副局長韓占武被「雙開」，搞權色、錢色交易兼受賄
保時捷一季度全球交付量同比下滑15%，中國市場暴跌21%
奇瑞墨甲機器人據報面向消費者開賣，線下同步招商
宇樹科技H1人形機器人跑出每秒十米，再破機器人世界紀錄
樂聚機器人中試產線啟用，可減少量產時造不出、造太貴等問題
華為Pura X Max今日開啟預訂，為行業首款橫向闊折疊手機；榮耀據報正與字節跳動洽談「豆包手機」合作
津巴布韋鋰礦出口限制傳放寬，盛新鋰能表示溝通已有實質進展
　　
《寶島快訊》　
台股收升0.11%，報35457.29點
中央台辦發布十項促進兩岸交流合作措施，包括推動恢復滬閩居民赴台個人遊
　　
《大國博弈》　
中國擬向伊朗提供武器？北京表示反對無根據的抹黑或惡意關聯
西班牙首相桑切斯訪華稱希望在所有領域與中國合作；俄羅斯外長拉夫羅夫明日起訪華兩天；丁薛祥本周訪問土庫曼，出席復興氣田四期開工儀式
　　
《國際要聞》　
匈牙利總理歐爾班承認選舉落敗，16年執政結束
海地北部著名景點發生人踩人，至少30死
　　
《外圍經濟》　
中東緊張局勢升級，日本10年期國債孳息率升至1997年以來最高水平；日本央行行長表示警惕中東緊張局勢對經濟和通脹影響
黃金價格跌穿4700美元水平，抹去上周升幅
策略師預測特斯拉股價或暴跌93%，至25美元
OpenAI CEO奧特曼住所遭槍擊，無人受傷
蘋果傳最快年底發布首款AI智能眼鏡
　　
《其他消息》　
李家超稱河套香港園區已吸引逾70家科企進駐，香港創科策略擬進一步提升算力；孫東冀河套園區盡快推出數據流通及跨境物流措施，資金流希望更大進展
斯里蘭卡給予香港特區護照持有人落地簽證便利
陳茂波為本港AI定三方向，為前沿科技等提供耐性資本支持
鄧炳強稱反修例被捕未被檢控者「特別項目」不設底線，任何人可主動參與
滙豐調查指香港受訪者看好國際增長機遇，AI基建及能源成本為考慮增加市場配置重要因素
盧寵茂稱2026/27年度醫管局獲撥款1018億元，按年增2.8%
日月星旅行社因涉內地入境旅行團威迫購物事件，被旅監局撤銷牌照
小紅書跨境電商Redshop據報6月上線，首批進駐港澳英美等9地區
賭王千金何超蕸離世家人陪伴最後時刻，醫管局及醫衞局深表哀悼
標普指香港穩定幣發行採保守方針，僅發兩牌照予有銀行背景企業
指揮官指搶救車受阻未設入口指揮，何偉豪進火場無紀錄
Lalamove創投人鍾永良買入12伙瑜意單位，涉資逾7300萬
世邦魏理仕：豪宅樓價全年料升最多5%，甲廈租金料跌最多3%
中原十大屋苑周末錄8宗成交，重回單位數水平
怡和放售嘉柏大廈地舖及葵涌和宜商場1樓，市值合共1.8億
星展銀行買入中環中心6層樓面，涉資約25億
經絡指首季按揭保險宗數創10年新低，金額創7年新低
原由美資基金持有的上環柏廷坊淪為銀主盤，總建築面積約5.8萬平方呎
公務員編制削減至約18.8萬職位，楊何蓓茵：最直接減省開支
謝小華稱五年規劃任務是本港今年重中之重，已開始接觸發改委等內地部委
仲量聯行指賣地減少，料2027-28年住宅新供應回落
　

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