《日入而息》平保傳售78億元軟件領域私募股權投資，傳思格新能公開發售部份超購1103倍

消息指思格新能(06656)公開發售部份錄1103倍超額認購

「AI六小虎」階躍星辰傳拆除離岸註冊架構，為香港IPO鋪路

龍豐集團據報最快下月在港上市，集資約7.8億元

中國平安(02318)據報擬出售10億美元以軟件為主的私募股權資產

據報TCL電子(01070)擬售印度電視業務部份股權，籌至少2億美元

港交所(00388)推出兩項科技主題指數，並授權五家發行商開發相關ETF

信銀國際今年目標財富管理及商務理財兩大業務達雙位數增長；去年個人及商務銀行業務業績創歷史新高，續投放資源於私人銀行業務及規模發展

李家超稱河套香港園區已吸引逾70家科企進駐，香港創科策略擬進一步提升算力；孫東冀河套園區盡快推出數據流通及跨境物流措施，資金流希望更大進展

謝小華稱五年規劃任務是本港今年重中之重，已開始接觸發改委等內地部委

內地3月末社融規模存量456.46萬億元，同比增7.9%；內地3月新增人民幣貸款2.99萬億元，低於預期；內地3月社會融資規模增量5.23萬億元，遜預期；內地3月末M2增8.5%遜預期，M1增幅縮至5.1%；人行主管媒體指M2-M1剪刀差繼續處於近三年低位

網信辦約談攜程等七家涉火車票銷售平台，禁干擾官方平台運行；規範網絡直播打賞，不得向8歲以下兒童開放、允許設置打賞限額

中國擬向伊朗提供武器？北京表示反對無根據的抹黑或惡意關聯