《日入而息》平保傳售78億元軟件領域私募股權投資，傳思格新能公開發售部份超購1103倍

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|據報TCL電子(01070)擬售印度電視業務部份股權，籌至少2億美元
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|西班牙首相桑切斯訪華稱希望在所有領域與中國合作；俄羅斯外長拉夫羅夫明日起訪華兩天；丁薛祥本周訪問土庫曼，出席復興氣田四期開工儀式
|恒指全日跌幅收窄至232點收報25660，成交僅逾2千億，兩網醫股捱沽領跌
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|瑋俊生物科技(00660)今早開市前停牌，待公布原因
|北海集團(00701)今早開市前停牌，待公布收購事宜
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|西班牙首相桑切斯參觀小米(01810)科技園，雷軍接待並講解
|騰訊(00700)《王者榮耀世界》移動端4月17日上線，提前兩天開啟預下載
|阿里雲調整標準版、專業版用戶API免費額度並支持按量付費
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|偉俊集團控股(01013)合資設立平台公司，涉網紅經濟及流量變現業務
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