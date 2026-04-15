【夜期時段】即月期指最新報25947點，跌33點，現平水

即月期指在夜期時段開市報25974點，跌6點，高水27點，最新報25947點，跌33點，平水，合約成交389張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8702點，跌21點，低水16點，最新報8707點，跌16點，低水11點，合約成交319張。

《經濟通通訊社15日專訊》