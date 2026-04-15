【夜期時段】即月期指最新報25947點，跌33點，現平水

即月期指在夜期時段開市報25974點，跌6點，高水27點，最新報25947點，跌33點，平水，合約成交389張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8702點，跌21點，低水16點，最新報8707點，跌16點，低水11點，合約成交319張。
《經濟通通訊社15日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
15/04/2026 17:20
即月期指在夜期時段開市報25974點，跌6點，高水27點，最新報25947點，跌33點，平水，合約成交389張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8702點，跌21點，低水16點，最新報8707點，跌16點，低水11點，合約成交319張。
《經濟通通訊社15日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰15/04/2026 17:40 《外圍焦點》美聯儲發布褐皮書，美國公布進出口物價等數據
下一篇新聞︰15/04/2026 16:46 即月期指最後交易價２５９８０升６４點，成交６８２１６張
15/04/2026 16:31 即月期指最後交易價２５９８０升６４點，高水３３點
15/04/2026 15:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨７００７﹒２５升２﹒…
15/04/2026 09:15 期指高開２８２點報２６１９８，國指期貨升９４點報８７７５
15/04/2026 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨７００８﹒０升３﹒２…
15/04/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２１８２７７張增９２８８張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N