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17/04/2026 16:46

即月期指最後交易價26182跌169點，成交71976張

　　即月期指最後交易價26182，跌169點，高水22點，成交71976張。即月國指期貨最後交易價8850，跌38點，高水5點，成交95073張。另外，即月科指期貨最後交易價5045，跌41點，高水2點，成交121845張。
《經濟通通訊社17日專訊》

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