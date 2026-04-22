期指低開227點報26265，國指期貨跌86點報8858

期指低開227點報26265，國指期貨低開86點報8858，科指期貨低開58點報5008。
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇？】有傳怡和擬收購百佳超市並與惠康合併。你認為合併最終有否可能實現？你認為是否有需要透過合併超前整合應對市場競爭加劇？ ► 立即投票
22/04/2026 09:15
期指低開227點報26265，國指期貨低開86點報8858，科指期貨低開58點報5008。
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇？】有傳怡和擬收購百佳超市並與惠康合併。你認為合併最終有否可能實現？你認為是否有需要透過合併超前整合應對市場競爭加劇？ ► 立即投票
上一篇新聞︰22/04/2026 09:19 加密巨鯨李林率２０人交易團隊進軍亞洲富豪市場，團隊轉入新火…
下一篇新聞︰22/04/2026 09:12 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨７１３４﹒０，升３４點
22/04/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２３５５７７張增７５７９張
22/04/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３５６５３張增４６６３張
22/04/2026 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３０７１６張，增１２０１７張
21/04/2026 19:05 《日入而息》港鐵擬公開發行約150億港元債券；滙豐王冬勝稱未來將繼續投資香港
21/04/2026 19:00 《再戰明天》英國公布ＣＰＩ，歐元區公布消費者信心指數
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N