【FOCUS】氣候峰會臨侵侵逆風,核能成另類贏家

當「銀杏」、「桃芝」、「天兔」、「萬宜」在西北太平洋和南海四颱共舞,刷新11月同現熱帶氣旋的史上最多紀錄,再次印證無視氣候變化,如同埋頭入沙的鴕鳥。儘管正在阿塞拜疆舉行的聯合國氣候變化大會(COP29)接連取得進展,但捲土重來的特朗普已預告,美國這個人均碳排放第二大國(僅次俄羅斯)即將迎來更多的鑽探、煉廠以及核反應堆。

「損失與損害基金」擬啟資金分配

10月底西班牙的「世紀暴雨」致逾200人喪生,引發憤怒的居民向國王扔泥巴泄憤;11月遭颱風連環侵襲的菲律賓,受災人數突破110萬……此只是全球氣候變化惡果的冰山一角。聯合國秘書長古特雷斯在COP29上最新警告,「沒有一個國家能倖免」氣候破壞,呼籲各國領袖「要麼付錢,要麼付出代價(pay up or pay the price)。」

遭颱風連環侵襲的菲律賓,受災人數突破110萬,只是氣候變化惡果的冰山一角。(AP)



所謂的「付錢」,是指去年氣候峰會(COP28)達成的「損失與損害基金」(Loss and damage)共識,歐盟、英、美、日等發達國家承諾捐款,補償因氣候變化而受災的發展中國家。今屆COP29不單在首日突破性批准《巴黎協定》第6.4條,正式啟動全球碳市場,並確認了「損失與損害基金」首任執行董事的任命,負責正式接收捐款(承諾額達7.2億美元)和分配資金。

預告第一天批准新的鑽探和煉油廠

不過,7.2億美元相比風災、洪澇、酷熱等造成的動輒數百億美元損失,無疑是杯水車薪,而美國當初承諾的1750萬美元捐款更恐面臨「走數」,皆因明年1月20日上任的特朗普,第二任期再次退出《巴黎協定》幾已板上釘釘。

COP29確認「損失與損害基金」首任執行董事的任命,負責正式接收捐款和分配資金。(AP)



何解?看看獲他最新提名為能源部長的「化石燃料沙皇」Chris Wright,此君曾公開否認存在氣候危機,並積極提倡以水力壓裂法(被指摘誘發地震和空氣污染)增加石油和天然氣開發。特朗普同稱,將從上任第一天開始,「批准新的鑽探、新的管道、新的煉油廠、新的發電廠、新的反應堆,我們將削減所有繁文縟節」,以及「確保終結離岸風電」。

賓州核事故舊地擬2028重啟反應堆

美國化石能源大躍進幕布將啟,背後固然是取悅金主、打壓通脹的政治動機,但或令全球化石能源消費總量再突破天際(2023年曾創下新高),實現《巴黎協定》控溫低於1.5攝氏度的目標倍添逆風。

位於賓州的三里島(Three Mile Island)核電站正迎來重啟計劃。(AP)



鑑於特朗普對核電開綠燈,就在近日,位於賓州的三里島(Three Mile Island)核電站正迎來重啟計劃,所有者Constellation Energy擬2028年重啟1號機組,並已與微軟簽署了為期20年的購電協議。值得留意的是,該核電站的2號機組1979年曾發生部分堆芯熔毀事故,而1號機組正正緊挨2號機組。此外,位於密歇根州的帕利塞茲(Palisades)核反應堆亦計劃明年重啟。



而此波重啟潮流,顯然是因應美國在COP29上最新宣布,到2050年部署200吉瓦核電產能的路線圖;而繼去年峰會22個國家首次承諾到本世紀中葉將全球核電使用量增加兩倍,以協助遏制全球暖化後,今屆再有6個國家加入,新的投資賽道呼之欲出?

撰文:金子安

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇