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【FOCUS】氣候峰會臨侵侵逆風，核能成另類贏家

18/11/2024

　　當「銀杏」、「桃芝」、「天兔」、「萬宜」在西北太平洋和南海四颱共舞，刷新11月同現熱帶氣旋的史上最多紀錄，再次印證無視氣候變化，如同埋頭入沙的鴕鳥。儘管正在阿塞拜疆舉行的聯合國氣候變化大會（COP29）接連取得進展，但捲土重來的特朗普已預告，美國這個人均碳排放第二大國（僅次俄羅斯）即將迎來更多的鑽探、煉廠以及核反應堆。

 

「損失與損害基金」擬啟資金分配

 

　　10月底西班牙的「世紀暴雨」致逾200人喪生，引發憤怒的居民向國王扔泥巴泄憤；11月遭颱風連環侵襲的菲律賓，受災人數突破110萬……此只是全球氣候變化惡果的冰山一角。聯合國秘書長古特雷斯在COP29上最新警告，「沒有一個國家能倖免」氣候破壞，呼籲各國領袖「要麼付錢，要麼付出代價（pay up or pay the price）。」

 

【FOCUS】氣候峰會臨侵侵逆風，核能成另類贏家

遭颱風連環侵襲的菲律賓，受災人數突破110萬，只是氣候變化惡果的冰山一角。(AP)

 


　　所謂的「付錢」，是指去年氣候峰會（COP28）達成的「損失與損害基金」（Loss and damage）共識，歐盟、英、美、日等發達國家承諾捐款，補償因氣候變化而受災的發展中國家。今屆COP29不單在首日突破性批准《巴黎協定》第6.4條，正式啟動全球碳市場，並確認了「損失與損害基金」首任執行董事的任命，負責正式接收捐款（承諾額達7.2億美元）和分配資金。

 

預告第一天批准新的鑽探和煉油廠

 

　　不過，7.2億美元相比風災、洪澇、酷熱等造成的動輒數百億美元損失，無疑是杯水車薪，而美國當初承諾的1750萬美元捐款更恐面臨「走數」，皆因明年1月20日上任的特朗普，第二任期再次退出《巴黎協定》幾已板上釘釘。

 

【FOCUS】氣候峰會臨侵侵逆風，核能成另類贏家

COP29確認「損失與損害基金」首任執行董事的任命，負責正式接收捐款和分配資金。(AP)

 


　　何解？看看獲他最新提名為能源部長的「化石燃料沙皇」Chris Wright，此君曾公開否認存在氣候危機，並積極提倡以水力壓裂法（被指摘誘發地震和空氣污染）增加石油和天然氣開發。特朗普同稱，將從上任第一天開始，「批准新的鑽探、新的管道、新的煉油廠、新的發電廠、新的反應堆，我們將削減所有繁文縟節」，以及「確保終結離岸風電」。

 

賓州核事故舊地擬2028重啟反應堆

 

　　美國化石能源大躍進幕布將啟，背後固然是取悅金主、打壓通脹的政治動機，但或令全球化石能源消費總量再突破天際（2023年曾創下新高），實現《巴黎協定》控溫低於1.5攝氏度的目標倍添逆風。

 

【FOCUS】氣候峰會臨侵侵逆風，核能成另類贏家

位於賓州的三里島（Three Mile Island）核電站正迎來重啟計劃。(AP)

 


　　鑑於特朗普對核電開綠燈，就在近日，位於賓州的三里島（Three Mile Island）核電站正迎來重啟計劃，所有者Constellation Energy擬2028年重啟1號機組，並已與微軟簽署了為期20年的購電協議。值得留意的是，該核電站的2號機組1979年曾發生部分堆芯熔毀事故，而1號機組正正緊挨2號機組。此外，位於密歇根州的帕利塞茲（Palisades）核反應堆亦計劃明年重啟。


　　而此波重啟潮流，顯然是因應美國在COP29上最新宣布，到2050年部署200吉瓦核電產能的路線圖；而繼去年峰會22個國家首次承諾到本世紀中葉將全球核電使用量增加兩倍，以協助遏制全球暖化後，今屆再有6個國家加入，新的投資賽道呼之欲出？

撰文:金子安

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