《駐京專電》工信部：首季軟件業利潤3894億元，同比增1%

工信部公布，2026年一季度，軟件和信息技術服務業（軟件業）運行態勢良好，軟件業務收入34920億元(人民幣．下同)，同比增長11.6%。軟件業利潤總額3894億元，同比增長1%。軟件業務出口156億美元，同比增長12.7%。



一季度，軟件產品收入7915億元，同比增長8.5%，佔全行業收入比重為22.7%。其中，基礎軟件產品收入453億元，同比增長8.3%；工業軟件產品收入727億元，同比增長6.8%。



*集成電路設計收入1065億元，同比增14%*



信息技術服務收入保持兩位數增長。一季度，信息技術服務收入23431億元，同比增長13%，佔全行業收入的67.1%。其中，雲計算、大數據服務共實現收入4073億元，同比增長13.1%，佔信息技術服務收入的17.4%；集成電路設計收入1065億元，同比增長14%；電子商務平台技術服務收入2727億元，同比增長9.5%。



信息安全收入和嵌入式系統軟件收入平穩增長。一季度，信息安全產品和服務收入660億元，同比增長7.5%。嵌入式系統軟件收入2914億元，同比增長10.7%。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》