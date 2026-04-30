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AH股新聞

30/04/2026 08:53

《駐京專電》韓正分別會見聯合國大會主席貝爾伯克、澳洲外長黃英賢

　　國家副主席韓正在北京分別會見第80屆聯合國大會主席貝爾伯克、澳洲外長黃英賢。

*支持聯合國大會堅持真正的多邊主義*

　　在會見貝爾伯克時，韓正表示，當前國際形勢變亂交織，以聯合國為核心的國際體系遭受嚴重衝擊。去年9月，習近平主席提出全球治理倡議，發出堅定捍衛聯合國權威和核心地位的明確信號，得到國際社會廣泛支持。中方願以落實倡議為契機，持續深化同聯合國合作，支持聯合國大會堅持真正的多邊主義、堅持發展優先和守正創新，共同維護世界和平安全、促進發展繁榮。

　　貝爾伯克表示，中國是聯合國關鍵合作夥伴和多邊主義重要支柱，願同中方深化合作，重振多邊主義，共同促進全球和平發展。

*中澳應加強發展戰略對接，增進對話交流*

　　在會見黃英賢時，韓正表示，中澳堅持平等相待、求同存異、互利合作符合雙方根本利益。中方願同澳方共同落實好兩國領導人重要共識，把握兩國關係發展正確方向，加強發展戰略對接，增進對話交流，構建更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略夥伴關係。

　　黃英賢表示，當前澳中關係發展勢頭良好，互利合作穩步推進。澳方高度重視澳中關係，願同中方加強溝通對話，拓展務實合作，推動兩國關係持續發展。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》

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