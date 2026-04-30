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30/04/2026 10:15

《駐京專電》農業農村部成立生豬產業監測預警專家諮詢委員會

　　農業農村部28日召開生豬產業監測預警專家咨詢委員會成立大會。會議強調，當前生豬產業供需關係發生深刻變化，加強產能綜合調控十分必要。成立生豬產業監測預警專家諮詢委員會，是凝聚行業共識、強化預警引導，探索有效發揮政府調控作用的重要舉措。

　　會議要求，要充分發揮生豬產業監測預警專家諮詢委員會作用，進一步完善生產與市場監測調查體系，提高監測數據質量；強化形勢會商分析，科學把握發展趨勢規律；加強權威預警信息發布，強化市場和預期引導，更好指導服務生產，促進生豬產業穩定健康發展。

*專家：後期行情有望逐步好轉，切忌盲目擴張「賭行情」*

　　與會專家代表分析了當前生豬產銷形勢，就加強產能監測預警提出意見建議。大家認為，當前生豬產能有序調減，價格企穩向好，供需關係有所改善，市場信心回暖增強，後期行情有望逐步好轉。但專家同時提醒，廣大養殖場戶應落實產能調控要求，合理安排生產出欄計劃，順勢出欄，切忌壓欄「等行情」或盲目擴張「賭行情」，避免不必要的損失。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》

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