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30/04/2026 11:37

《駐京專電》宇樹科技首家直營店北京王府井開業

　　宇樹科技全國首家直營店正式在北京市王府井銀泰in88一層啟幕，五一假期將面向公眾開放，顧客可近距離互動體驗機器狗與人形機器人。

　　該直營店緊鄰問界、智界等新能源汽車展區，斜對面則是華為手機旗艦店，身處王府井步行街科技數碼氛圍最濃厚的區域。據王府井銀泰in88工作人員介紹，該門店是替換原有珠寶店升級而來。

　　除了剛開業的北京王府井店直營店，目前宇樹科技還有2家不同合作形式的體驗店或授權店。其中，武漢授權體驗店去年7月20日在武漢武商MALL正式開業，此外，宇樹科技與京天合作打造的聯合展廳也在今年3月對外開放。另一處北京京東雙井購物中心合作體驗店，去年年12月31日正式開業，由宇樹科技與京東聯合運營，選址北京朝陽區京東MALL內。

　　值得關注的是，宇樹科技具身智能體驗館亞洲首店已確定今年5月底開幕，位於上海靜安區南京西路商圈的久光百貨。該門店面積超100平方米，作為沉浸式體驗中心，將集中展出品牌全線最新產品，其中包括重磅新品全尺寸具身機器人H2也將亮相。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》

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