《駐京專電》全國人大常委會會議在京閉幕，趙樂際：服務保障「十五五」良好開局

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十四屆全國人大常委會第二十二次會議30日上午在北京人民大會堂閉幕。會議經表決，通過了新修訂的監獄法、社會救助法；決定免去韓俊的農業農村部部長職務、任命張柱為農業農村部部長，任命張成中為應急管理部部長。國家主席習近平分別簽署第74、75、76號主席令。委員長趙樂際主持閉幕會。



在會議完成有關表決事項後，趙樂際作了講話稱，本次會議審議8件法律草案，通過其中2件。會議對醫療保障法、耕地保護和質量提升法草案進行了二次審議，對企業國有資產法、農業法、國防動員法、水法修訂草案進行了初次審議，有關方面要認真研究相關意見建議，把草案修改好完善好。



*增強大局觀、執行力，聚焦「十五五」規劃實施*



趙樂際強調，要把履職工作同樹立和踐行正確政績觀學習教育緊密結合起來，進一步提高人大工作質量和水平，為實現「十五五」良好開局作貢獻。要加強學習，全面系統學習領悟習近平新時代中國特色社會主義思想的科學體系、核心要義、實踐要求，把握好、運用好蘊含其中的立場、觀點、方法，深化對人大制度、人大工作的規律性認識，提高依法履職能力。要服務大局，自覺把思想和行動統一到黨中央對形勢的分析判斷和決策部署上來，增強大局觀、執行力，立足職責、結合實際抓好貫徹落實。聚焦「十五五」規劃實施，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，實行正確監督、有效監督、依法監督，推動黨中央確定的任務舉措落實見效，以法治護航經濟社會高質量發展。



會議表決通過了全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。 會議經表決，免去馮怡的全國人大常委會副秘書長職務。會議還表決通過了其他任免案。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》