《鍾之日記》車股走低，中芯領漲

4月30日，香港天氣：多雲。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美聯儲議息後一如預期維持利率不變，美伊談判改為電話進行，壓抑投資人信心，美股主要指數周三(29日)表現分歧。港股在五一前夕低開低走，再失守兩萬六關口。恒指全日收報25776，跌335點或1.3%，主板成交近2916億元。累計全月仍升988點或4%，結束此前連續兩月跌勢。



*滬指本月升5.7%，創去年8月以來最大漲幅*



A股三大指數今日走勢分化，滬綜指收高0.11%報4112.16點，本月累計漲幅5.7%，為去年8月以來最大單月漲幅；深成指今日收跌0.09%，創業板指軟0.27%。滬深兩市全日成交2.74萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1508億元或者5.8%。



芯片製造商寒武紀(滬:688256)今日漲停，收報1699.96元，登頂A股股王；該公司一季度淨利10.1億元，同比勁增超1.8倍，期內實現營收28.8億元，雙雙達到單季歷史最高。另外，在中美科技博弈的催化下，半導體大幅領漲，板塊指數單日彈4.9%，按月漲近三成。



經濟數據方面，4月官方製造業PMI略降至50.3，但連續第二個月處擴張區，驗證經濟復甦的持續性。RatingDog/標普全球則聯合公布，4月經季節性調整的中國製造業PMI升至52.2勝預期，創2020年12月以來新高，並連續五個月保持在擴張區。



*AI競賽下國產芯片需求增，中芯漲約7.8%*



國務院敦促加快科技自立自強，加上美國芯片出口限制，國產替代概念持續發酵，AI初創公司DeepSeek近期發布基於華為芯片運行的V4大模型後，華為昇騰950需求激增，據報中國大型互聯網公司紛紛搶下訂單。



國產半導體多數走強，為華為代工的中芯國際(00981)漲近7.8%，收報70.9元，為表現最佳藍籌。



《路透》引述知情人士透露，包括字節跳動、騰訊(00700)和阿里巴巴(09988)在內的中國互聯網巨頭，正就新芯片訂單與華為接洽。儘管昇騰950PR的性能遠超英偉達的H20芯片，但仍落後於H200。惟H200正陷入監管困局，雖然已獲中美雙方的出口許可，但由於北京和華盛頓在銷售條件上仍存分歧，H200尚未在中國開售。



DeepSeek專門針對國產芯片優化其V4版本，標誌著戰略重心正從依賴美國半導體轉向中國自主研發的AI設備。各大雲平台的快速部署，意味著數百萬用戶和開發者現在可以使用V4，這將急劇增加需要處理的AI查詢量，同時也將拉動對底層芯片的需求。



另外，華虹(01347)今日亦彈5.6%，報114.1元；美國商務部上周向多間主要芯片設備製造商發函，通知其已向華虹半導體及其子公司上海華力微電子實施新的限制措施，暫停向該企業供應設備及其他材料。不過，大摩根士丹利發表最新研報，稱對華虹半導體的成熟製程代工定位保持相對樂觀，受到中國人工智能基礎設施對功率IC強勁需求的支撐，該行維持華虹半導體「大市同步」評級，目標價88元。



*汽車股普遍走低，比亞迪挫超5%*



近日，中國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹發文稱，2026年3月，世界汽車銷量達到858萬台，同比下降3%；1-3月，世界汽車銷量達2240萬台，同比降2%。2026年中國車市佔世界汽車市場份額為31.5%，較2025年下降4個百分點。



文章指，從目前集團綜合表現來看，中國自主品牌全面提升世界份額。今年首季全球前十名車企中，兩家內地車企的份額較強，其中，吉利(00175)排名第6，奇瑞(09973)排名第10，比亞迪(01211)則下降到世界排名第11位。



比亞迪今日收跌5.4%，報102.5元，為表現最差藍籌。集團昨日（29日）公布，今年第一季度，公司實現營業收入1502.25億元人民幣，同比下降11.82%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為40.85億元人民幣，同比大幅下降55.38%。利潤下滑主要受非經營性因素拖累。財務費用因匯兌損益由去年同期約19億元人民幣收益轉為損失，同比驟增210%至約21億元人民幣。



另外，比亞迪日前發布調價公告，受全球存儲硬體成本大幅上漲影響，旗下多品牌部分車型的高階智駕選配包價格上調，單價由9900元人民幣調整至1.2萬元人民幣，新價格將於5月1日正式落地，此前已付定金的客戶不受影響。目前特斯拉、小米(01810)、蔚來(09866)等十多家主流車企，都已經計劃上調車型售價，或是縮減終端購車優惠。



其他汽車股今日亦表現低迷。蔚來下挫6.3%，報49.2元；廣汽集團(02238)挫5.1%，報2.82元；奇瑞跌4.9%，報28.82元；小米跌3.7%，報29.02元；理想汽車(02015)跌2.5%，報67.55元；小鵬汽車(09868)跌2.4%，報61元；吉利逆勢升2.5%，報22.9元。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。