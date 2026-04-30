《Ａ股焦點》伊利股份升超3%，去年及今年首季營收淨利均增長

伊利股份(滬:600887)29日發布的財報數據顯示，公司2025年實現營業總收入1159.31億元（人民幣．下同），同比增長0.13%；歸母淨利潤115.65億元，同比增長36.82%，成為唯一營收、淨利雙增的綜合性乳企。



伊利股份稱，擬向全體股東每股派發現金紅利0.90元（含稅）。截至2026年3月31日，公司總股本63.25億股，以此計算擬派發現金紅利金額為56.93億元，加之公司2025年中期利潤分配已派發現金紅利30.36億元，2025年度派發現金紅利總額為87.29億元，佔2025年度歸屬於公司股東淨利潤的比例75.48%。



同期發布的2026年一季報顯示，公司實現營業總收入348.25億元，同比增長5.47%；利潤總額63.74億元，同比增長10.78%；扣非歸母淨利潤53.29億元，同比增長15.11%；經營活動現金流淨額37.35億元，同比暴增293.92%，為本季度最大亮點。期內，公司液體乳業務收入200.96億元，同比增長2.32%，位居行業第一。



伊利股份現升3.35%，報27.46元，股價暫連升三日。



在今日舉行的業績說明會上，伊利股份董事長潘剛表示，2026年收入端力爭實現更好的成績，淨利率希望在2025年高基數的基礎上，能夠持續向好，在新的戰略周期再上一個新台階。

《經濟通通訊社30日專訊》