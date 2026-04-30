【ＡＩ】阿里發布兩款數字員工產品QoderWake和Qoder，可承擔軟件工程師等角色

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阿里巴巴(09988)今日發布數字員工QoderWake和Qoder移動端兩款Agent產品，覆蓋企業和個人場景的需求。據官方介紹，QoderWake是業界首個安全可控、持續進化的生產級數字員工產品，能在真實工作中承擔軟件工程師、運營和分析師等崗位角色。



目前，QoderWake已上線「數字程序員」，當代碼有更新時，它會整理變更簡報；出錯時先做診斷，輸出一份初診報告；遇到告警時先進行分診，判斷嚴重程度及是否需要升級給人。該數字程序員已在阿里內部上崗，自主完成反饋分類、日誌分析、根因定位和自動生成修復代碼等工作，全流程無人值守，人只在部分場景做最終確認。以單條問題的根因分析為例，使用QoderWake後，分析耗時從30分鐘縮短至2分鐘。



官方表示，QoderWake將於近期上線數字分析師、數字客戶經理、數字內容編輯、數字流程專員等數字員工。目前，QoderWake已開啟邀測，個人和企業均可在官網申請僱佣一位或多位數字員工，或根據自身業務流程定制專屬數字員工。



*Qoder移動端上線，可遠程操作桌面*



此外，阿里還發布了Qoder移動端應用，用戶可以使用Qoder移動端遠程操作桌面端Qoder產品完成任務。和當前IM接入Agent的方式不同，它可直接展示與Agent的交互中的思考鏈、工作流，並支持主動彈窗和用戶確認細節等。

《經濟通通訊社30日專訊》