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AH股新聞

30/04/2026 13:49

《大灣區》谷歌將入駐廣州天河珠江新城，預計三季度投入運營

　　據《21世紀經濟報道》報道，全球科技巨頭谷歌（Google）28日正式簽訂合同，入駐位於廣州市天河CBD珠江新城的城市地標--廣州國際金融中心（西塔），將率先落地跨境數智賦能服務創新項目，預計今年第三季度正式投入運營。谷歌方面將聯合各方優勢資源，推出多項國內首創科技服務。

　　據了解，谷歌將在廣州天河整合全球領先的科技資源，為內地跨境電商企業提供近距離的海外精準營銷、國際化品牌打造、數字化技術賦能、全球流量對接等全鏈條服務，背靠谷歌的科技實力，不僅幫助企業降低出海成本、提升運營效率，更將在珠江新城加速一批跨境數智服務企業集聚，形成新的出海生態。

　　報道稱，谷歌簽約同期，商務部印發《國家服務貿易創新發展示範區建設總體方案》，廣州入選全國首批16個率先開展示範區建設的城市，獲國家級政策加持，而天河CBD正是廣州建設服貿示範區的核心引擎。國家戰略加持、國際級CBD承載、全球科技巨頭賦能，將構建起出海發展黃金三角，為企業國際化發展開闢全新賽道。
《經濟通通訊社30日專訊》

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