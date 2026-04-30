《行業數據》中汽協：4月汽車經銷商庫存預警指數為62.1%，同環比皆升

中國汽車流通協會發布的最新一期「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」(VIA, Vehicle Inventory Alert Index)顯示，2026年4月中國汽車經銷商庫存預警指數為62.1%，同比上升2.3個百分點，環比上升4.6個百分點，庫存預警指數位於榮枯線之上。



據介紹，4月車市受清明假期及中小學春假影響，上旬有效銷售周期有所縮短；疊加一季度末集中衝量提前透支購車需求，4月開局成交節奏明顯放緩，終端零售表現較3月環比走弱，經銷商整體庫存水平相對較高。超六成經銷商4月銷量較3月環比下滑，僅少數門店實現環比小幅增長。綜合判斷，預計4月乘用車終端零售量約145萬輛。



中汽協表示，經銷商對5月車市持謹慎預期。五一區域車展與終端促銷聯動發力，疊加多款新車集中上市提振市場熱度，同時4月底北京車展積累的意向訂單，將在5-6月陸續落地轉化，有望帶動到店客流、訂單及成交環比邊際改善。但新車扎堆上市易引發客源分流與購車選擇困難，消費者觀望情緒仍將延續。綜合多重因素來看，5月汽車市場難以出現大幅回暖。

《經濟通通訊社30日專訊》