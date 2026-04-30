《Ａ股焦點》六大行多數升，首季營收淨利均增長

六家國有大行29日晚間集體披露2026年一季度報告，均實現營業收入、歸母淨利潤同比雙增長。其中，工商銀行(滬:601398)、建設銀行(滬:601939)和農業銀行(滬:601288)分別實現營業收入2303.7億元（人民幣．下同）、2112.56億元和2062.55億元，農行、建行的營收增速更超過10%。



盈利方面，工行今年一季度實現淨利潤869.41億元，位列第一；建行和農行以862.91億元和751.85億元分列第二和第三。淨利潤增速上，工行升3.3%至869億元，為2022年底以來的最大增幅。農行和交通銀行(滬:601328)盈利分別增長4.5%和3.1%，建行增3.5%，中國銀行(滬:601988)則升4.2%。



不過，業績表現對A股銀行板塊提振有限，國有大行多數走高，建設銀行升近2%，中國銀行、工商銀行、農業銀行均升不足1%，交通銀行、郵儲銀行(滬:601658)則跌不足1%。



《彭博》報道指出，多數銀行受益於市場回暖帶來的手續費收入回升，同時通過下調存款利率來保護利潤率。全行業的淨息差和不良貸款率總體保持穩定。不過，由於北京方面要求國有銀行通過提供低成本信貸和債務寬限措施來支持經濟，這使得利潤成長乏力已成為行業的結構性特徵。

《經濟通通訊社30日專訊》