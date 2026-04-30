【提振內房】廣州：提高住房公積金貸款額度至個人最高100萬元、育兒家庭360萬元

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廣州市人民政府辦公廳今日發布關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的實施意見，共有八方面舉措，即日起實施。其中在「大力支持住房消費」方面，意見提出，提高住房公積金貸款額度，個人公積金貸款最高額度提高至100萬元（人民幣．下同），兩人及以上共同購房貸款最高額度提高至200萬元，育兒家庭購買「好房子」等建築類型可疊加貸款最高額度上浮比例，疊加後兩人及以上共同購房貸款最高額度可達360萬元。



*支持港澳居民來穗置業，簡化申請及提供按揭便利等*



同時，鼓勵各區因區施策支持住房消費。鼓勵有條件的區發放「購房家裝家居消費券」等形式補貼。支持港澳居民來穗置業，包括簡化購房申請材料，提供按揭便利及資金結算綠色通道，支持住房公積金跨境人民幣結算。



*「賣舊買新」專項補貼總額2億元，單套房最高3萬元*



在「支持居民『賣舊買新』」方面，意見提出，發放「賣舊買新」專項補貼，居民個人自本意見實施之日起至2026年12月31日在本市購買新建商品住宅並完成網簽（即2026年4月30日0時至2026年12月31日24時完成網簽），且在網簽日前後1年內出售個人名下本市二手住宅的，可向市房地產行政主管部門提出專項補貼申請。



補貼金額按所購新建商品住宅貸款總額的1%、單套房屋最高補貼3萬元（貸款總額不超過300萬元的，補貼金額為貸款總額的1%；貸款總額達到和超過300萬元的，補貼金額為3萬元），補貼總金額2億元，用完即止（補貼資金按季度分批次發放，在符合條件並提出申請的居民個人中以公開搖號方式確定）。



同時，鼓勵國有企業以市場化方式收購二手住宅，用作保障性住房、人才住房及其他用途房源，支持二手住宅業主賣舊買新，更好滿足改善性住房需求。



*房票安置適用範圍拓展至商業用房等*



其他方面，意見提出，優化房票安置政策，加大房票使用力度，將房票安置適用範圍從住宅房屋徵收補償拓展至商業用房、辦公用房等符合條件的多種形態物業的徵收補償；落實推動房票「跨區使用、全市通用」，探索推動「一二手聯動使用」。



*加大商辦物業去庫存力度*



堅持「以需定供」，完善土地供應與商品房去庫存周期動態掛勾機制。年度內不在同一規劃單元集中出讓商品住宅用地。適時選取合適地塊試行開展現房銷售。支持在城中村改造過程中收購存量商品住宅用作安置房，鼓勵收購存量商辦用房用於經營性物業的安置。加大商辦物業去庫存力度，因地制宜推動存量商辦物業合規轉換為醫療、教育、養老、酒店、康養、保障性住房等用途。

《經濟通通訊社30日專訊》