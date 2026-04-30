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AH股新聞

30/04/2026 17:55

《中國要聞》內地6月起優化黃金及黃金製品進出口政策，「非一批一證」可9個月內無限批次報關

　　為進一步簡政放權，促進貿易便利化，優化營商環境，中國人民銀行、海關總署公告，決定進一步優化黃金及黃金製品進出口准許證「非一批一證」管理，自2026年6月1日起施行。

　　一、黃金及黃金製品進出口業務頻繁的法人可以按《黃金及黃金製品進出口管理辦法》的條件和審批流程，申請《中國人民銀行黃金及黃金製品進出口准許證》「非一批一證」（以下簡稱《准許證》「非一批一證」）。人行及其分行將對核發的《准許證》「非一批一證」使用情況，通過聯網核查系統進行跟蹤，加強監督管理。

　　二、實行《准許證》「非一批一證」管理的海關為北京、上海、廣州、南京、青島、深圳、天津、成都、武漢、西安、廈門、寧波、三亞、重慶、南寧15個海關。其他海關仍按照現行規定辦理。

　　三、《准許證》「非一批一證」自簽發之日起9個月內有效，逾期自行失效。《准許證》「非一批一證」可以在有效期且不超過規定數量內不限制報關批次使用。

　　此前，相關規定中，實行《准許證》「非一批一證」管理的海關為北京、上海、廣州、南京、青島、深圳、天津、成都、武漢、西安共10個海關；《准許證》「非一批一證」有效期6個月，最多可分12批次報關。
《經濟通通訊社30日專訊》

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