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AH股新聞

30/04/2026 09:35

【聚焦數據】內地4月官方製造業PMI略降至50.3%，勝預期

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 4月中國官方製造業PMI為50.3%，環比降0.1個百分點
▷ 製造業PMI高於市場預期50.1%
▷ 非製造業PMI降至49.4%，綜合PMI降至50.1%

　　國家統計局公布，4月製造業採購經理指數(PMI)為50.3%，比上月下降0.1個百分點，但要好於50.1的市場調查預估中值，製造業景氣水平總體穩定。

　　從分類指數看，構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和新訂單指數均高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。生產指數為51.5%，比上月上升0.1個百分點。新訂單指數為50.6%，比上月下降1.0個百分點，仍高於臨界點。原材料庫存指數為49.3%，比上月上升1.6個百分點。從業人員指數為48.8%，比上月上升0.2個百分點。供應商配送時間指數為49.5%，與上月持平，低於臨界點。

*4月非製造業PMI降至49.4%，綜合PMI降至50.1%*

　　4月份，非製造業商務活動指數為49.4%，比上月下降0.7個百分點，非製造業景氣水平有所下降。

　　分行業看，建築業商務活動指數為48.0%，比上月下降1.3個百分點；服務業商務活動指數為49.6%，比上月下降0.6個百分點。從服務業行業看，鐵路運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務等行業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間；批發、零售、居民服務等行業商務活動指數均低於臨界點。

　　4月份，綜合PMI產出指數為50.1%，比上月下降0.4個百分點，高於臨界點，表明中國企業生產經營活動總體繼續保持擴張。
《經濟通通訊社30日專訊》

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