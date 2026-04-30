萬科企業(02202)首季虧損降至約59億人幣，資產負債率稍升至77.1%

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萬科企業(02202)(深:000002)公布，截至3月31日止第一季虧損約59.5億元（人民幣．下同），比去年同期虧損62億元收窄，同比減虧約4.7%，每股虧損49.89分。於3月底，有息負債合計3560.5億元；資產負債率為77.1%，比去年底再升0.21個百分點，期內存量融資的綜合成本為2.88%，較去年末下降14個基點。



該集團指，營業收入289億元，跌23.9%，銷售及營銷開支跌43%，至6億元，其他經營開支升91%，至8億元，因滯納金增加，應佔聯營公司及合營公司虧損降至11.4億元，所得稅升1.17倍，至25.3億元所拖累。虧損主要受開發業務虧損影響，整體毛利率9.1%，提升3個百分點。



*首季結算金額跌36%*



該集團指，期內銷售面積140.1萬平方米，銷售金額167.7億元，分別下降42.2%和53.8%；結算面積135.3萬平方米，結算金額145.7億元，分別下降33.4%和36.1%。截至3月底，合併報表範圍內有1053.3萬平方米的已售資源未竣工結算，合同金額1072億元。期內新開工及復工計容面積69.2萬平方米，完成全年計劃的22.6%；竣工計容面積98.3萬平方米，完成全年計劃的13.2%。交付30個項目共計7600套房屋。截至3月底，該集團在建項目總計容建築面積約2645萬平方米。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社30日專訊》