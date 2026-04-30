中遠海控(01919)首季盈利59億人幣，跌50%，收入跌11%

中遠海控(01919)(滬:601919)公布，截至3月31日止第一季盈利約58.8億元（人民幣．下同），跌49.8%，每股盈利38分，扣除非經常性損益之純利58億元，跌49%。



該集團指，營業收入518億元，跌10.6%，加權平均淨資產收益率2.51%，跌2.37個百分點。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社30日專訊》