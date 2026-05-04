《駐京專電》國務院安委辦派明查暗訪組到新疆等地，做好五一安全防範工作

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應急管理部發布，5月3日，國務院安委辦、應急管理部視頻調度山西、遼寧、福建、河南、雲南、新疆等重點地區和部分旅遊景點安全防範工作，進一步做好「五一」假期安全防範工作，督促明查暗訪工作情況。



*督促景區深入排查景區車船、纜車索道等安全隱患*



會議要求，要高度關注道路交通安全風險。加大對重點路段巡查頻次，嚴厲打擊無資質運營、「三超一疲勞」、貨車農用車載人等違法行為。要高度關注旅遊景區安全風險。督促景區嚴格落實安全主體責任，深入排查景區車船、纜車索道、吊橋、玻璃棧道、飛天魔毯、大型遊樂設施等高風險項目安全隱患，嚴防設施設備「帶病運行」。加強客流監測引導和安全提示，及時採取引流、限流、疏散等避險措施。要高度關注人員密集場所安全風險。切實加強大型綜合體、餐飲住宿、文博娛樂、養老院、足浴店、KTV等人員密集場所的安全檢查，對發現的重大隱患及時公布，加強跟蹤督辦。



會議強調，節日期間國務院安委會有關成員單位和各地已派出明查暗訪組到基層一線檢查。各地要持續抓好明查暗訪工作，及時調度掌握情況，對發現的重大事故隱患迅速整改，全力抓好各項責任措施落實，確保人民群眾平安過節。



另據應急管理部5月1日消息，國務院安委會辦公室日前對「五一」假期安全生產防範工作作出安排，要求各地區和有關部門切實加強假期期間安全生產工作，堅決防範遏制重特大事故，有效防範較大和重大涉險事故，切實維護人民群眾生命財產安全和社會穩定。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》