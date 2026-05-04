彩客新能源︰中國證監會已同意彩客科技上市註冊申請

彩客新能源(01986)公布，經審閱北交所審核意見及彩客科技註冊申請文件，中國證監會已於今年4月24日同意彩客科技上市的註冊申請。該批覆已於今年4月30日在北交所網站公布。



於本公告日期，有關上市的最終發售規模、發售價及其他詳情尚未落實。公司將於適當時候就有關上市的任何重大進展另行刊發公告。

《經濟通通訊社4日專訊》