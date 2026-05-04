《Ａ股動向》去年A股公司境外收入總額首次突破12萬億元，中國石油領跑

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▷ 石油石化行業境外收入1.36萬億元，中國石油居首
▷ 境外收入50強門檻升至442億元，22家超千億元
中企加速出海，產業鏈布局進一步完善。據《證券時報》大數據平台數據寶統計，2025年A股上市公司境外收入總額接近12.4萬億元（人民幣．下同），為首次突破12萬億元；境外收入佔總營收比重接近17%，兩者均創下歷史新高。
分行業來看，2025年共有十個行業境外業務收入超過5000億元，其中，機械設備、基礎化工兩大行業首次突破5000億元。四個行業境外業務收入超過1萬億元，分別是電子、石油石化、汽車及交通運輸行業。其中，電子行業連續兩年位居首位，2025年首次突破2萬億元。位居次席的是石油石化行業，2025年境外業務收入達到1.36萬億元。
*中國石油境外收入居首，50強門檻升至442億元*
按照境外業務收入排序，2025年境外收入50強顯示，入圍門檻由上一年的約400億元提升至接近442億元，頭部企業更加集中。50家公司2025年境外業務收入合計6.43萬億元，佔全部A股總境外業務收入比重超半數。
具體來看，22家A股公司2025年境外收入超過千億元，中國石油(滬:601857)居首位，超過9702億元，較上一年小幅增長；工業富聯(滬:601138)以3964.16億元位居次席；比亞迪(深:002594)2025年境外業務收入首次突破3000億元，位列第三；紫金礦業(滬:601899)首次躋身A股境外收入前五，2025年境外業務收入接近1987億元。
《經濟通通訊社4日專訊》
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