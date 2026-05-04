《神州金融》餘額寶年化收益率跌破1%，每萬元日收益不足0.27元

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餘額寶7日年化收益率跌破1%引發關注。綜合內媒報道，「國民理財神器」--天弘餘額寶的7日年化收益率5月2日正式跌破1%，報0.999%。對於個人投資者而言，收益率跌破1%意味著每萬元（人民幣．下同）持倉每日收益已不足0.27元。2025年基金年度報告顯示，天弘餘額寶用戶數近7.89億名，平均每戶持有基金份額近970份，其最新規模為7081.52億元。



回顧歷史，餘額寶在2014年初曾創下超過6.7%的7日年化收益率高點，此後經歷數輪下行周期，其間雖偶有反彈，但整體趨勢向下。2020年4月，其收益率首度跌破2%；2022年11月又跌破1.5%關口；如今已正式跌破1%。



事實上，今年以來，貨幣基金收益率持續走低。Wind數據顯示，截至5月2日，全市場351隻（不同份額合併計算，不含淨值型貨幣基金）貨幣型基金平均7日年化收益率為1.0473%，與年初相比下降9.66個基點。其中，107隻產品7日年化收益率跌破1%，佔比約三成。



*分析：貨幣基金收益率將繼續低位徘徊*



一家大型基金公司表示，天弘餘額寶等部分貨基產品收益率破「1」，主要是因為在內外部經濟環境複雜嚴峻的背景下，人行保持適度寬鬆的貨幣政策，流動性保持充裕，貨幣市場利率持續下行，以7天公開市場逆回購操作利率為代表的政策利率已下行至1.4%，為歷史極低水平。貨幣基金所投資產跟隨市場下行，符合市場運行規律。



展望後市貨基收益率變化，盈米東方金匠投顧團隊表示，貨幣基金收益率短期內難有顯著反彈，將繼續在低位徘徊。其走勢關鍵取決於人行政策利率導向與經濟基本面修復情況。若未來政策利率出現調整或經濟復甦超預期，收益率有可能企穩回升，但短期內概率較低。投資者需適應低收益常態。

《經濟通通訊社4日專訊》