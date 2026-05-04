四川成渝(00107)首季兩高速到期無貢獻，存量業務利潤略承壓

四川成渝高速公路(00107)(滬:601107)公布，於4月30日（上周四）舉行投資者關係活動，披露一季度歸母淨利潤按年下降6.06%，是基於對去年同期數據進行追溯調整後的結果，即假設去年一季度荊宜公司已納入合併報表。如果與去年同期披露數據相比，利潤水平基本持平。由於城北高速、機場高速到期，不再貢獻利潤，並且今年一季度的免費通行天數比去年同期多出一天，存量業務利潤略微承壓。但荊宜高速併表增厚集團利潤。後續將持續穩固主業收入，拓展路衍收入，強化成本費用管控，努力達致全年業績增長。



該集團指，財務費用按年減少約2.8%，按季增加主因收購荊宜高速新增項目貸款所致。對於歸母所有者權益比去年末下降8.76%，主要源於同一控制下企業合併的會計處理要求，屬於報表口徑調整，並非實際淨資產減少。若與去年末的披露數據比較，歸母所有者權益實際為上漲，反映淨資產增長情況。因此，按年下降僅為會計處理帶來的統計口徑差異，集團整體淨資產狀況穩健。



另外，該集團指，與採購方簽署終止協議，因集團業務調整，砂石採購合同已無繼續履行的客觀基礎，雙方同意終止砂石採購合同，雙方確認不存在其他任何未結清的債權債務、費用及索賠事項。

《經濟通通訊社4日專訊》